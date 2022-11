Questa ricetta per deliziosi tortini di ratatouille con composta di mele e pomodori è perfetta per l’estate, ma la sua preparazione offre un insieme di sapori perfetto per ogni occasione. È una combinazione ideale di salato e dolce che lascerà i nostri ospiti con la voglia di assaggiarne ancora.

Si tratta di un piatto molto semplice e veloce, ideale per quei momenti in cui non abbiamo molto tempo per cucinare. Se abbiamo l’opportunità di farli a casa possiamo provarci: il risultato sarà una vera delizia.

La mela è un frutto con molteplici benefici per la salute che dovremmo conoscere. È un ottimo alleato per la perdita di peso grazie all’elevato contenuto di acqua e al basso apporto calorico. È in grado di ridurre il rischio di soffrire di diabete grazie agli antiossidanti e alla quercetina, un pigmento vegetale che controlla l’insulina. Infine, la mela è ricca di potassio, calcio, fosforo, vitamina B e C.

Tortini di ratatouille: gli ingredienti