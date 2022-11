Non perdetevi questa torta di riso fredda con gamberi all’aglio e germogli di grano che è una vera prelibatezza. Se amate le ricette originali e piene di sapore, questo piatto è perfetto. Inoltre, sarà una sorpresa molto appetitosa per i vostri ospiti, che sicuramente cercheranno il bis. Può far parte di un pranzo delizioso o di una cena in famiglia.

La preparazione di questa ricetta non è complessa: richiede solo pochi minuti, ma il risultato sarà speciale. I gamberi possono essere freschi o congelati, ma con quelli freschi la torta sarà ancora più buona.

Il riso è un alimento che fa parte di molti piatti in tutto il mondo. Oltre a essere delizioso, è anche molto nutriente. Migliora il metabolismo grazie al suo contenuto di vitamine e minerali, come tiamina e calcio. Contiene fibre, ferro, riboflavina e vitamina D, che favoriscono la salute del sistema immunitario e la funzionalità generale degli organi. Riduce i problemi di stomaco e aiuta a perdere peso.

Torta di riso fredda con gamberi all’aglio e germogli: gli ingredienti