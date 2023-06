Tornano le super offerte di Decathlon: le migliori Adidas bianche che puoi avere, a un prezzo da urlo.

Le scarpe da ginnastica bianche sono molto apprezzate dal punto di vista estetico, tanto che sono tra le più vendute dalle varie marche e si possono trovare molti design tra cui scegliere il tuo preferito e sfruttarle al massimo in una grande varietà di look. Oggi ti mostriamo un paio di scarpe bianche Adidas che finalmente sono di nuovo disponibili su Decathlon e che vengono vendute come il pane…e ora sono in offerta!

Decathlon ha nel suo vastissimo catalogo una grande varietà di prodotti Adidas in diverse sezioni, sia calzature che abbigliamento, accessori, attrezzature, complementi e altro ancora. Adidas è uno dei marchi sportivi di riferimento a livello mondiale da diverse decadi, un successo che non si ferma e che la ditta tedesca cerca di aumentare per poter finalmente raggiungere Nike in termini di vendite, anche se sembra difficile poiché la ditta nordamericana è il leader indiscusso in un settore molto competitivo.

Le scarpe da ginnastica Adidas Roguera, di nuovo su Decathlon

Sono le Adidas Roguera, uno dei modelli più venduti dalla ditta tedesca e che fa successo tra i piccoli, disponibili nelle taglie 20-24 e progettate specificamente per i piedi in formazione dei bambini che indossano quelle taglie. Attualmente puoi acquistarle su Decathlon con uno sconto super interessante del 8% che lascia il prezzo finale a 22,99€, è un affare! L’offerta sarà disponibile fino a esaurimento scorte ed è un modello che si esaurisce frequentemente, quindi dovresti affrettarti ad andare a cercarle.

Queste fantastiche scarpe da ginnastica Adidas Roguera sono progettate per la scoperta dello sport, calzature comode e molto resistenti che offrono una grande traspirabilità grazie alla loro linguetta in maglia a rete sulla parte superiore e diversi fori di aerazione sui lati. Inoltre, sono molto facili da indossare e togliere grazie alla chiusura con strisce autoadesive regolabili, qualcosa di essenziale per i bambini piccoli.

Oltre alla loro bella estetica, queste scarpe si distinguono anche per avere una suola in gomma antiscivolo che impedisce scivolamenti e non lascia segni, con un’aderenza davvero efficace praticamente su qualsiasi superficie. Con l’acquisto di queste calzature, la catena francese offre una garanzia di 3 anni.

Se vuoi che i tuoi bambini indossino calzature versatili, comode e belle, senza dubbio queste scarpe da ginnastica Adidas Roguera sono una scelta incredibile, poiché offrono questo e molto altro, come la garanzia di qualità di Adidas o la possibilità di acquistarle a un prezzo scontato grazie allo sconto applicato da Decathlon.