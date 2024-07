Torna l’Hype Lidl: la collezione in edizione limitata con capi a partire da 1,99 euro

Alcuni anni fa, Lidl è diventato il fulcro dell'attenzione nel mondo della moda con il lancio di alcune sneakers che presentavano i colori distintivi del suo logo. Queste scarpe, che inizialmente sembravano un semplice scherzo, sono rapidamente diventate virali e sono andate esaurite in poche ore. Il fenomeno non è stato solo una tendenza sui social network o qualcosa di effimero, ma l'inizio di una serie di lanci che hanno catturato l'immaginazione dei consumatori trasformandoli in veri fan del marchio e che ora torna a essere disponibile: la collezione in edizione limitata ‘Lidl Hype' che di nuovo è esaurita.

Il ritorno della moda di ‘Lidl Hype'

Quello che è iniziato come un semplice scherzo nel 2020 si è trasformato in un fenomeno globale della moda. Le prime sneakers di Lidl, adornate con i colori blu, rosso, giallo e bianco, sono diventate un successo immediato. La combinazione di design accattivante e l'effetto sorpresa di una catena di supermercati che lancia una linea di moda ha attirato consumatori da tutto il mondo. Queste scarpe non solo sono diventate popolari tra i clienti abituali di Lidl, ma hanno anche catturato l'attenzione di influencer e celebrità, amplificando ancora di più la loro popolarità.

La strategia di Lidl non si è concentrata solo sulle scarpe. La catena ha lanciato diverse collezioni da allora, includendo abbigliamento e accessori per tutta la famiglia, mettendo sempre in risalto il suo logo e i suoi colori distintivi. Queste collezioni non solo sono andate esaurite velocemente, ma sono anche diventate un argomento ricorrente sui social media e nei media.

I pezzi più attesi della collezione ‘Lidl Hype'

Quest'anno, Lidl celebra il suo 30° anniversario in Spagna con una nuova collezione che promette di essere un successo come le precedenti. Il catalogo di ‘Lidl Hype' include una varietà di capi progettati per attrarre sia i fan del marchio sia nuovi clienti. La collezione si caratterizza per la prominenza del logo di Lidl e dei colori aziendali, rafforzando l'identità del marchio e il legame con i suoi clienti.

Tra i pezzi più importanti della nuova collezione ci sono due t-shirt con il logo al centro, disponibili a 4,99 euro, e due camicie a maniche corte a 6,99 euro. Questi capi, sebbene semplici, sono progettati per essere versatili e comodi, perfetti per l'uso quotidiano.

Accessori estivi e altri capi ‘Lidl Hype'

La collezione include anche una borsetta gialla con il logo di Lidl, ideale per chi cerca un accessorio pratico e alla moda e un'altra in blu completamente stampata a un prezzo di 5,99 euro per ogni modello. I sandali di gomma, disponibili in due colori, sono pensati per l'estate e sono perfetti per la spiaggia o le attività all'aperto.

Anche delle sneakers

Senza dubbio, il pezzo più atteso della collezione sono le sneakers con i colori di Lidl. Queste sneakers, che sono diventate virali qualche anno fa, tornano in una nuova versione migliorata, disponibili a 12,99 euro. Il loro design iconico e il loro prezzo accessibile le rendono un must-have per qualsiasi fan di Lidl.

Solo sul sito web di Lidl

Tutti i prodotti della nuova collezione sono disponibili esclusivamente online attraverso il sito web di Lidl. Questa strategia non solo facilita l'accesso ai prodotti per un numero maggiore di persone, ma crea anche un senso di urgenza, dato che i pezzi sono in edizione limitata e alcuni di essi sono già esauriti. Quindi cosa aspetti a procurarti uno di questi capi o accessori e a dimostrare così il tuo amore per Lidl?.