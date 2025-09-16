Torna la super offerta Lidl: la friggitrice ad aria da 9 litri, un vero affare per le famiglie che sta spopolando nei negozi

Dopo una lunga giornata di lavoro, chi non sogna di tornare a casa e preparare la cena senza problemi, senza sporcare troppo e, soprattutto, senza olio? Questo non è solo un sogno, ma una realtà possibile grazie alla nuova proposta di Lidl: la friggitrice ad aria calda 9 in 1, un dispositivo che ha fatto un ritorno in forze nei negozi e che sta riscuotendo un grande successo.

Non è la prima volta che questo prodotto appare nel catalogo e ogni volta che lo fa, l’effetto è lo stesso: si esaurisce. Questa friggitrice di Lidl ha qualcosa di speciale. Il suo design moderno, la sua capacità di cucinare di tutto e il suo prezzo (meno di 80 euro) la rendono un prodotto molto desiderato. Non solo per la sua popolarità, ma perché funziona, e lo fa molto bene. È pensata per le famiglie, ma anche per chi vuole risparmiare tempo in cucina. Con un pannello touch semplice, una grande finestra per vedere come procede la cottura e una moltitudine di funzioni, è uno di quegli elettrodomestici che trovano un posto fisso sul bancone della cucina.

Torna la friggitrice ad aria da 9 litri di Lidl

La chiamano friggitrice, certo, ma il fatto è che fa molto di più. Questo modello di Lidl funziona anche come griglia e disidratatore, permettendo di cucinare da semplici patate a frutta disidratata o un pollo intero alla girarrosto. E il bello di tutto è che non c’è bisogno di usare olio, un punto a favore se si vuole mangiare in modo più sano.

Dispone di 10 programmi automatici per non dover pensare a temperature o tempi, e di un display touch che semplifica tutto. Con questa friggitrice di Lidl puoi friggere, arrostire, cuocere al forno, gratinare, riscaldare, cuocere al vapore e persino tostare. Tutto in un solo apparecchio. È come avere un mini forno, una piastra e una vaporiera, tutto in uno.

Ideale per le famiglie grazie alla sua capacità e facilità d’uso

Una delle cose che colpiscono di più di questa friggitrice di Lidl è la sua capacità interna di 12 litri, una caratteristica non comune in questo tipo di elettrodomestici. Questo permette, ad esempio, di cucinare per molte persone contemporaneamente senza dover dividere la cottura in turni. Il cestello rotante, ad esempio, può contenere fino a 750 grammi di patate, anche se la quantità ideale per ottenere patate croccanti è di 350 grammi.

Ma non è solo questione di spazio. È dotata di una serie di accessori che non sono sempre inclusi in altre friggitrici di questo tipo: tre griglie, una teglia, un set di spiedini, un cestello rotante, un arrosto per pollo e una maniglia per estrarre tutto senza scottarsi. Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie, il che rende più facile la pulizia dopo la cottura.

Senza olio, senza odori e senza sorprese sgradite

Uno dei grandi vantaggi di questa friggitrice è la possibilità di cucinare senza grassi aggiunti. L’aria calda circola all’interno ad alta velocità, permettendo di ottenere alimenti dorati e gustosi senza doverli immergere nell’olio. Inoltre, non lascia odori forti in cucina, non schizza e non ci sono residui di olio da pulire.

È possibile regolare la temperatura tra 40 °C e 200 °C, e il timer permette di programmare la cottura da 1 minuto fino a un’ora intera, o addirittura fino a 24 ore se viene usata come disidratatore. La grande finestra panoramica è molto utile, perché consente di controllare la cottura senza dover aprire la porta continuamente.

Un prezzo molto competitivo rispetto ad altre marche

Per 79,99 euro, è difficile trovare un elettrodomestico così completo. Le grandi friggitrici ad aria, soprattutto quelle con tante funzioni e accessori, di solito costano facilmente 120 o 150 euro. E se includono un libro di ricette, il prezzo sale ancora di più. Ebbene, questo modello include tutto, comprese ricette per iniziare a cucinare da subito.

Inoltre, Lidl offre la spedizione gratuita e la possibilità di pagare a rate a partire da 2,72 euro al mese. Per molte famiglie, questo è un ulteriore incentivo a provare un nuovo modo di cucinare, più pulito, veloce e salutare.

In conclusione, se cucini tutti i giorni, hai bambini o semplicemente ti piace mangiare bene senza perdere tempo, questa friggitrice è un ottimo investimento. È uno di quegli apparecchi che non comprerai per usarlo una volta e poi metterlo via: con tutte le opzioni che offre, puoi fare colazione, pranzo e cena con esso. Dalle fette biscottate al dolce o al pollo all’aglio.

Tuttavia, come è già successo altre volte, è probabile che le scorte non dureranno a lungo. È già disponibile sul sito ufficiale di Lidl, ma è meglio non aspettare troppo se sei davvero interessato. Perché sì, sta facendo un gran successo.