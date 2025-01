Torna la settimana asiatica a Lidl: 5 cose che comprerò oggi stesso

Se sei un appassionato della cucina di paesi come la Cina o il Giappone, non puoi perderti quello che sto per suggerirti. Lidl ci riporta nuovamente ai sapori dell’Estremo Oriente con la sua attesa settimana asiatica. Pertanto, se sei un fan della cucina internazionale e in particolare quella orientale, questo è il momento perfetto per riempire la tua dispensa con prodotti unici e di alta qualità a prezzi irresistibili. Questa edizione arriva piena di opzioni per goderti deliziosi piatti a casa, senza complicazioni e con un tocco esotico che delizierà tutta la famiglia.

Scopri le delizie della settimana asiatica di Lidl

Dai piatti pronti agli ingredienti essenziali per cucinare ricette tradizionali, Lidl offre una selezione pensata per gli amanti della cucina asiatica. Quindi, ecco le cinque perle della settimana asiatica di Lidl che intendo acquistare oggi stesso. Alla fine, non perderti una sezione speciale con altre opzioni disponibili che non vorrai lasciarti sfuggire. La cosa migliore di questa promozione è che tutti i prodotti hanno prezzi accessibili, formati convenienti e sapori autentici che ti permetteranno di esplorare nuove combinazioni. Se non hai ancora provato la gamma asiatica del marchio Vitasia, preparati per un’esperienza culinaria unica. Vediamo i prodotti stella di questa settimana!

Noodles con pollo e riso nasi goreng

Uno dei classici che non può mancare nella settimana asiatica di Lidl sono i piatti pronti asiatici, come i noodles con pollo o il nasi goreng. Entrambi arrivano in pratiche ciotole pronte da riscaldare e gustare in pochi minuti. A un prezzo di 3,29 euro, sono perfetti per un pasto veloce e delizioso. Il nasi goreng, un piatto tipico dell’Indonesia, combina riso, pollo e spezie che rendono ogni morso saporito. Sono perfetti per chi cerca qualcosa di diverso e nutriente senza complicarsi in cucina. L’unica cosa che devi fare per gustare questo piatto è forare la pellicola protettiva, riscaldare per tre o quattro minuti nel microonde e il gioco è fatto.

Biscotti della fortuna

Se cerchi un tocco divertente da condividere con amici o familiari, i biscotti della fortuna sono un must. Ogni scatola contiene 10 pezzi e costa 1,79 euro. Questi biscotti non solo offrono un boccone croccante e delizioso, ma nascondono anche messaggi motivazionali e curiosi all’interno. Sorprendi i tuoi ospiti con questo dettaglio che darà un tocco speciale ai tuoi incontri.

Pollo all’asiatica con salsa teriyaki

Un’altra gemma della settimana asiatica è il pollo all’asiatica, marinato con una deliziosa salsa teriyaki. Questa confezione da 300 grammi ha un prezzo di 3,49 euro ed è ideale per chi vuole godersi una cena veloce senza rinunciare al sapore. Basta friggerlo e accompagnarlo con riso o verdure, aggiungendo la salsa teriyaki, per avere un piatto completo e delizioso. La sua consistenza e sapore ti faranno sentire come se fossi in un autentico ristorante giapponese.

Noodles Thai con salsa

Per soli 1,99 euro, i noodles Thai con salsa sono un’opzione veloce e deliziosa disponibile in tre varietà: con salsa al curry, thai o agrodolce. Questa confezione da 330 grammi è perfetta per un pasto singolo o da abbinare ad altri piatti della gamma Vitasia. Il loro sapore autentico e la facilità di preparazione li rendono un must per gli amanti della cucina thailandese. Hai bisogno solo di due minuti nel microonde per avere un’esperienza gourmet a casa.

Lassi di ananas e cocco

Per accompagnare i tuoi piatti o semplicemente per gustare una bevanda rinfrescante, il lassi di ananas e cocco è la scelta perfetta. Questo yogurt da bere, ispirato alla tradizione indiana, viene in un contenitore da 250 grammi e costa solo 0,99 euro. La sua consistenza cremosa e l’equilibrio tra la dolcezza dell’ananas e del cocco lo rendono una bevanda deliziosa per qualsiasi momento della giornata.

Altre delizie da non perdere della settimana asiatica di Lidl

Oltre ai prodotti stella menzionati, la settimana asiatica di Lidl include molte altre opzioni che vale la pena esplorare:

Dim Sum: sacchetti di impasto riempiti di carne o verdure per 2,49 euro.

sacchetti di impasto riempiti di carne o verdure per 2,49 euro. Rolls di pollo al curry : perfetti per una cena a 2,49 euro.

: perfetti per una cena a 2,49 euro. Pan Naan : ideale per accompagnare i tuoi piatti al curry per 1,49 euro.

: ideale per accompagnare i tuoi piatti al curry per 1,49 euro. Pane di gamberetti : croccante e gustoso per 1,79 euro.

: croccante e gustoso per 1,79 euro. Salse asiatiche: come la chili dolce, teriyaki o curry, a partire da 1,49 euro.

come la chili dolce, teriyaki o curry, a partire da 1,49 euro. Noodles di riso: una base versatile per le tue ricette per 1,19 euro.

una base versatile per le tue ricette per 1,19 euro. Spezie asiatiche: come curry, zenzero o garam masala, a partire da 0,99 euro.

La varietà e qualità di questa collezione rendono la settimana asiatica di Lidl una delle più attese dell’anno. Non perdere l’opportunità di riempire la tua cucina con questi sapori e goditi la cucina asiatica senza uscire di casa. Corri al tuo Lidl più vicino e scopri tutto ciò che hanno per te!