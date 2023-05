Torna da Zara il gilet virale che ha cambiato la vita nella passata stagione

Zara riporta in auge il gilet virale che ha cambiato la nostra vita

Il gilet virale che ha fatto impazzire le fashioniste la scorsa stagione è tornato da Zara in grande stile. Negli ultimi anni, abbiamo bisogno di capi che sembrino comprati in un mercatino artigianale, che abbiano quel tocco retrò e di qualità che cerchiamo. Zara ci regala quasi un gilet che la nostra nonna avrebbe potuto cucire negli anni ’70, ma fa parte della sua nuova collezione.

Il gilet virale di Zara che ci ha cambiato la vita la scorsa stagione è tornato

Zara ripete il successo di un gilet che la scorsa stagione è diventato virale

Il gilet è diventato un must-have della stagione estiva, che possiamo indossare senza nulla sotto o con un grazioso top per darli la finitura che desideriamo. Un dettaglio che diventa essenziale in quest’epoca dell’anno in cui puntiamo su capi naturali e dettagli di stile che li rendono imprescindibili.

Un gilet con ricami che sembra artigianale

I ricami sono gli elementi che più si distinguono di questo capo dal fascino speciale. Ha un’aria mediterranea vintage che lo rende una scelta sicura in tutti i sensi. Potrai afferrare il capo del momento di questa stagione.

Il collo rotondo e la manica svasata slanciano molto

Ti permetterà di bilanciare la parte superiore. Con pantaloni o shorts che accompagnano questo capo con vita elastica e un top o il costume da bagno sotto, sarai la meglio vestita dell’estate grazie a questo capo virale della nuova collezione di Zara.

I colori si abbinano a tutto, il blu, il bianco e il rosso, sono la base di quasi tutto l’armadio estivo. Potrai abbinare questo gilet di Zara con tutto il tuo guardaroba e lo farai nel modo migliore possibile, spendendo il meno possibile. Questo incredibile gilet che sembra uscito da un negozio vintage di lusso si vende per solo 39 euro ed è disponibile dalla taglia XS alla XXL.

