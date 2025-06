Torna da Lidl la famosa stoviglia virale, esaurita ogni estate: in colori pastello! Scoprila prima che sia troppo tardi!

Il ritorno di uno dei prodotti più attesi dell’estate è finalmente arrivato nei negozi Lidl: il famoso servizio di porcellana Tognana. Questo set è conosciuto per i suoi colori pastello, i suoi affascinanti disegni e, soprattutto, per essere esaurito in pochi giorni ogni anno. Se l’anno scorso non sei riuscito ad averne uno, questa è la tua occasione di acquistare uno dei set più popolari del supermercato ad un prezzo incredibilmente conveniente: 42,99 euro.

Con il suo stile leggero e allegro, questo servizio di 18 pezzi non solo decora la tavola, ma è anche pratico, resistente e adatto per l’uso quotidiano. Il design ricorda la ceramica tradizionale con un tocco moderno, perfetto per coloro che vogliono dare un tocco di freschezza ai loro pasti estivi senza rinunciare alla funzionalità. Quest’anno ritorna con lo stesso prezzo competitivo (o addirittura leggermente più basso), le stesse caratteristiche e lo stesso rischio di essere esaurito rapidamente. Quindi, se ti piace, non pensarci troppo. Ecco tutti i dettagli per assicurarti di non perdertelo.

Il ritorno del famoso servizio di porcellana Lidl

Il servizio di porcellana Tognana di Lidl è diventato un vero e proprio simbolo delle tavole estive. Non esageriamo dicendo che è diventato virale: ogni anno, non appena si trova nei negozi Lidl e nel suo bazar online, si esaurisce in poche ore e capiamo il motivo.

Questo servizio di porcellana è composto da 18 pezzi di alta qualità e include sei piatti piani da 27 cm, sei piatti da zuppa da 20 cm e sei piatti da dessert da 19 cm. Ogni piatto presenta un disegno diverso, discreto ma allegro, che combina forme morbide e colori tenui. Un’opzione sicura per coloro che cercano di dare un tocco fresco e estivo alla loro tavola senza risultare eccessivi.

I colori pastello, così alla moda nell’arredamento, apportano luce e serenità, mentre il tocco artigianale del design richiama le stoviglie che si trovano nei mercati locali durante le vacanze. È quel tipo di dettaglio che trasforma un pasto semplice in qualcosa di speciale.

Ideale per l’uso quotidiano e per occasioni speciali

Oltre ad essere bella, questa stoviglia è progettata per essere utilizzata. Non stiamo parlando di pezzi delicati che vengono conservati in una vetrina per occasioni speciali. La porcellana è resistente e può essere utilizzata quotidianamente senza perdere il suo fascino. Puoi metterla tranquillamente in lavastoviglie e anche nel microonde, il che è molto utile quando si ha poco tempo.

Ovviamente, il suo design non passa inosservato. Che tu stia servendo un’insalata improvvisata o una cena più elaborata, i piatti esaltano qualsiasi cosa tu cucini. E siccome sappiamo che oggi mangiamo anche con gli occhi (e con la fotocamera del telefono), questa stoviglia diventa lo sfondo perfetto per qualsiasi foto. Non è raro vedere storie con tavole apparecchiate all’aperto, bicchieri di vino e questi piatti come protagonisti.

In sostanza, è il tipo di acquisto che non solo colpisce l’occhio, ma mantiene anche le sue promesse. Un colpo di fulmine che diventa una relazione duratura.

Un prezzo conveniente per un prodotto di qualità

Un altro grande vantaggio di questa stoviglia è il suo prezzo. Mentre altre opzioni simili in termini di design e qualità costano intorno ai 60 o 70 euro, Lidl mantiene la sua politica di prezzi competitivi e offre questo set di 18 pezzi a 42,99 euro, rispetto ai 44,99 euro della stagione passata. Una differenza che si nota, soprattutto se stai arredando una nuova casa o semplicemente vuoi rinnovare la tua stoviglia senza spendere troppo.

Tognana, la marca italiana dietro a questo prodotto, ha una lunga storia nel design di articoli per la casa e ceramica, e questo si nota nella finitura, nel tocco e nella resistenza. È proprio questa combinazione di qualità, design di gusto e prezzo accessibile che ha reso questa stoviglia un fenomeno estivo.

Dove e quando trovarla (prima che si esaurisca)

Quest’estate, Lidl ha deciso di offrire il servizio di Tognana solo attraverso il suo negozio online, il che semplifica molto il processo di acquisto… a patto che tu sia veloce. Dato che si tratta di un prodotto molto richiesto, è probabile che le scorte si esauriscano in pochi giorni, quindi è meglio non esitare troppo.

Per acquistarlo, devi solo accedere al sito di Lidl, cercare il set di stoviglie in porcellana da 18 pezzi in colori pastello e aggiungerlo al carrello. La spedizione è rapida e sicura, e ti evita di dover cercare nei negozi fisici senza certezze. Inoltre, essendo disponibile solo online, puoi esaminare attentamente le caratteristiche, vedere le foto dettagliate e assicurarti che sia esattamente ciò che stai cercando.

Se l’anno scorso ti eri innamorato di essa, questa è la tua seconda opportunità. Ma non aspettare troppo.