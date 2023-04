Torna da Lidl il robot da cucina di maggior successo dopo il Thermomix

I rivoluzionari robot da cucina di Lidl

I robot da cucina hanno rivoluzionato il mercato qualche anno fa e hanno completamente cambiato il modo di cucinare, diventando un grande aiuto in cucina, soprattutto per le persone senza molto tempo o conoscenze ma che comunque vogliono godere di una vasta gamma di piatti nel loro quotidiano per migliorare la loro alimentazione. Oggi vi presentiamo il robot da cucina di Lidl che torna in vendita ed è il più famoso dopo la mitica Thermomix, un robot che si esaurisce ogni volta che viene messo in vendita, quindi affrettatevi ad acquistarlo se ancora non lo avete.

Lidl ha avuto successo con molti degli articoli che mette sul mercato, e con il suo robot da cucina ha sicuramente ottenuto un successo senza precedenti, tanto che Thermomix ha denunciato il supermercato tedesco per presunto plagio; tuttavia, dopo una dura battaglia legale, è stato Lidl a vincere dimostrando che si tratta del loro sistema e che, nonostante le somiglianze, il loro robot da cucina non è un plagio della Thermomix fino ad allora inarrestabile.

Il robot da cucina di Lidl torna in vendita

Stiamo parlando del Robot da cucina Monsieur Cuisine Smart, un robot rivoluzionario con cui potrete cucinare e svolgere molte attività grazie a un utilizzo multifunzionale in grado di soffriggere, cuocere, cuocere a vapore, mescolare, impastare, sbattere, tritare, macinare, frantumare, emulsionare e molto altro. Al suo ritorno sul mercato, ha un prezzo di 479,99€ che vale sicuramente la pena di pagare, dato che lo utilizzerete moltissimo quotidianamente e per molti anni.

Caratteristiche e funzionalità del robot da cucina di Lidl

Questo incredibile robot da cucina di Lidl dispone di oltre 600 ricette preinstallate che potrete programmare per preparare ogni tipo di piatto nel suo contenitore mescolatore, con una capacità fino a 3 litri. È un dispositivo ideale per preparare praticamente di tutto, come zuppe, frullati, salse, pesci, paste, carni, verdure, marmellate, impasti vari e molto altro, con uno schermo che vi guiderà in ogni passo per rendere il suo utilizzo totalmente comodo, semplice e funzionale.

Molto interessante è anche la sua funzione WiFi, grazie alla quale potrete ricevere aggiornamenti mensili delle sue ricette senza costi aggiuntivi. Con il suo innovativo sistema, potrete anche creare le vostre ricette personalizzate, fare la lista della spesa, pianificare l’alimentazione di tutta la settimana, valutare le ricette e molto altro. Grazie a una comoda maniglia sulla parte anteriore, potrete maneggiare il robot facilmente con una sola mano.

Acquistando questo fantastico robot da cucina di Lidl, godrete anche di tutti gli accessori inclusi nel kit di vendita, tra cui coperchio con apertura per il riempimento e bicchiere dosatore, contenitore mescolatore in acciaio da 4,5 l, lama, accessorio mescolatore, vaporiera con coperchio e accessorio piano, accessorio cuocitore e spatola con punta in silicone smontabile.

4.7/5 - (7 votes)