Torino-Juventus in diretta streaming: pronostico Serie A, canale TV, come vedere online, quote, orario d’inizio

di Massimiliano Allegri Juve stanno attraversando un momento molto difficile. I bianconeri stanno arrivando da una settimana deludente dove hanno perso due partite consecutive, prima contro AC Milan prima sabato scorso e poi, sconvolgente, martedì in trasferta contro il Maccabi Haifa. L’allenatore ora è sotto pressione, ma il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha confermato di non essere in pericolo per ora. Sabato il Derby della Mole contro Torino ci dirĂ se la situazione può cambiare o meno nel breve periodo di tempo. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: sabato 15 ottobre | Volta: 12 pm ET

Posizione: Stadio Olimpico — Torino, Italia

TV e live streaming: Sommo+

ProbabilitĂ : Torino+200; Disegna +215; Juventus +150 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Torino: Ivan Juric ha annunciato che gli attaccanti Pietro Pellegri e Toni Sanabria non sarĂ disponibile per il derby contro la Juventus. Il Torino torna dal pareggio in casa contro Empoli e attualmente sono decimi in classifica di Serie A con undici punti, con tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte dopo nove partite. L’ultima vittoria di Granata contro la Juventus risale al 2015, sette anni fa.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Juventus: Con l’ennesimo infortunio ad Angel Di Maria, che probabilmente salterĂ le prossime tre settimane, Massimiliano Allegri ha bisogno di cambiare qualcosa nel suo assetto tattico. I bianconeri dovrebbero tornare sul 3-5-2 con Arek Milik e Dusan Vlahović che dovrebbero giocare come attaccanti. Giocatore chiave ed ex capitano del Torino Gleison Bremer dovrebbe iniziare al fianco di Danilo e Alessio Sandro nella linea di fondo a tre uomini.

Predizione

La Juventus sta attraversando un momento difficile e ha bisogno di una vittoria a tutti i costi, ma non sarĂ facile contro la squadra di Juric. Scegliere: Juventus 2, Torino 1.