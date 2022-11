Tipi di scarpe che vedrete in ufficio quest’inverno

Colorate, a mocassino, con tacco più o meno alto e sempre comode. Ci sono molti tipi di scarpe che vedrete in ufficio questa stagione. Camper ha tutte le chiavi per rendere le nostre scarpe fantastiche con pantaloni o gonne, come possiamo vedere, danno quel tocco di colore alle dure giornate grigie dell’autunno e dell’inverno, non saprete quale scegliere!

Questi sono i tipi di scarpe che vedrete in ufficio

Camper offre una varietà di calzature per questa stagione. questo è il caso dello stivale Brutus, in colore bordeaux. Ideale da indossare con gonne a quadri e collant. Sono realizzati in pelle e di alta qualità come altri esemplari del marchio, con solette in PU e suole XL EXTRALIGHT®, per sottolineare che si tratta di un modello Camper originale dal 1986 con un iconico design urbano. Brutus è resistente, grazie alle cuciture a 360º, e dispone di una tecnologia che lo rende leggero. Ci imbattiamo anche nei classici stivali, a gambo corto, in nero Questo modello è realizzato in pelle nera da donna con suola in EVA. Il modello Milah è un voluminoso stivale invernale dallo spirito urbano. stivaletti da donna in pelle verde e blu con stampa a schizzi di vernice sono i più popolari. Con solette OrthoLite® Recycled™ e suole in gomma foderate in pelle, questo modello Kiara è caratterizzato da silhouette e colori audaci, che possono essere indossati in ufficio, alle feste e a passeggio. Si distingue per il suo grande comfort. Le scarpe Camper sono realizzate in pelle di prima qualità, quindi i loro prezzi sono molto competitivi da 100 a 200 euro e oltre. se sapete di avere una scarpa resistente che ora è disponibile anche in una varietà di colori. stivali chelsea in pelle blu da donnar con solette OrthoLite® Recycled™ e suole in EVA presentano un modello a forma di voluminoso stivale invernale dallo spirito urbano. stivali in pelle rosa e nera stivali da donna con plantare OrthoLite® Recycled™ e suola in EVA. Il Pix di ispirazione classica è stato ottimizzato con una caratteristica suola sportiva e una flessibilità senza pari. In questo caso il prezzo è di 160 euro in varie dimensioni. Tutti questi stivali e altri ancora sono disponibili sul sito web di Camper.