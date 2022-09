Tinder non vuole che tu trovi l’amore: ecco come funziona il suo algoritmo

10 anni fa è nato Tinderl’app di appuntamenti che si è trasformata rapporto sessuale e affettivo. Negli ultimi dieci anni, ben 75 milioni di utenti mensili in 190 paesi hanno freneticamente e meccanicamente fatto scorrere le dita sugli schermi alla ricerca del partner ideale o dell’avventura di una notte, trasformando l’ideale dell’attrazione romantica in un mercato digitale. selezione e consumo dei corpi. Tinder vai avanti, non vuole che tu trovi il amore.

L’app non ha inventato il flirtare in linea, ma ha reso popolare trasformando quell’esperienza in a intrattenimento che crea dipendenza. Esposti in un catalogo digitale secondo l’opinione altrui, gli utenti devono solo muovere il dito verso destra o verso sinistra (“swipe”) a seconda che vogliano connettersi con il carosello di corteggiatori cosa c’è dall’altra parte dello schermo. Quando due profili si piacciono (“corrispondono”) possono iniziare a chattare. piattaforma citazioni Il più popolare del pianeta assicura che nell’ultimo decennio ha realizzato più di 70.000 milioni di accoppiamenti.

La chiave del successo di Tinder risiede nel suo design, che utilizza ‘ludicizzazione‘ tipico dei videogiochi per attirare utenti e trattenerli il più a lungo possibile all’interno del piattaforma. L’app sfrutta la volontà umana per compiacere gli altri: ogni volta che facciamo un ‘match’ il nostro cervello secerne dopamina (l’ormone del piacere) in modo simile a come fa quando si gioca alle slot. La rete diventa così uno spazio in cui cercare una ricompensa, sia essa gli scatti di felicità provocati dalla convalida fisica del nostro aspetto o la promessa di trovare l’amore.

Stato di desiderabilità

Al di là del suo impatto psicologico, il successo di Tinder si basa su pochi ingranaggi matematici che spiegano perché alcuni profili utente appaiono a te e non ad altri. Fino al 2019 l’app utilizzava un sistema algoritmico noto come ‘Elo’ – utilizzato dalla FIFA o nelle competizioni di scacchi – che dava più punti agli utenti più piaciuti per poi abbinarli ad altri utenti con il stesso stato di “desiderabilità”. Come ha scoperto il giornalista Judith Duportailper questo Tinder ha compilato le conversazioni tra i flirt parola per parola, i “Mi piace” di Facebook e tempi di connessione.

Così, la scelta di foto accattivanti e una descrizione ingegnosa del profilo diventa un processo studiato per cercare di scalare posizioni in quella classificazione interna tra bello e brutto, in una pura competizione per catturare l’attenzione degli altri che muove il logica turbocapitalista alle relazioni sessuali. “La ricerca di un partner si formalizza come transazione economica: trasforma se stessi in un prodotto confezionato che compete con gli altri in un mercato aperto regolato dalla domanda e dall’offerta”, ha precisato il sociologo. Eva Illo.

capitalismo sessuale-affettivo

Tuttavia, questo sistema presentava molteplici dubbi etici sulla discriminazione che poteva verificarsi nella classificazione interna degli individui. “È come arrivare a una festa e non avere l’opportunità di vedere tutte le persone considerate troppo brutte, belle, ricche o povere”, ha detto Duportail nel suo libro investigativo “L’algoritmo dell’amore” (Contra), indicando una “logica patriarcale .

Tinder assicura che ha cambiato quel sistema e lo ha sostituito con a algoritmo di intelligenza artificiale (AI) che analizza l’attività e le foto dell’utente per comprendere meglio i suoi gusti e consente loro di consigliare partner che corrispondono al suo comportamento. compresooppure puoi calcolare il tuo QI, il tuo stato emotivo o il tuo allenamento per rendere i “corrispondenti” più precisi. Se ti piacciono i neri, suonare la chitarra e la gastronomia, l’app ti mostrerà persone con lo stesso interesse.

Utilizzando le tecniche di “gamification” e il suo algoritmo di gerarchia sociale, Tinder cerca aggancia gli utenti e trascinali per pagare un abbonamentola chiave del tuo modello di business e qualcosa che già fanno più di 9,6 milioni di persone in tutto il mondo. La versione gratuita dell’app limita il numero di “partite” giornaliere a 20. Per migliorare le tue possibilità di flirtare con funzionalità esclusive come il ‘super piace‘ dovrai fare il check-out. Il punto di Tinder non è che tu trovi l’amore, ma che tu paghi per continuare a provare. il suo proprietario, Gruppo di partiteha ottenuto lo scorso anno 2.983 milioni di dollari di profitti.