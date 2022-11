TikTok: questi account che democratizzano l’accesso alla letteratura!

Su TikTok, molti utenti stanno democratizzando la letteratura. Ecco gli account da seguire!

Gli utenti di TikTok condividono ogni tipo di contenuto sul social network. A proposito, alcuni di essi si concentrano sulla letteratura. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

TikTok: gli utenti di Internet raddoppiano la loro creatività

Non c’è bisogno di ricordarvi che TikTok ha un enorme successo in tutto il mondo. In effetti, il social network cinese sembra fare scalpore ovunque nel mondo. Proprio così!

Va detto che il suo utilizzo è tanto semplice quanto intuitivo. Senza contare la creatività degli utenti di TikTok. che non lasciano nulla al caso. In effetti, questi ultimi sembrano avere un’immaginazione senza limiti. Condividono contenuti di ogni tipo e rendono felici gli utenti di Internet.

Cinema, cucina, sport, moda, bellezza o scuola, La rete offre qualcosa per tutti i gusti. E sì, tutti possono trovare sul social network qualcosa di adatto ai propri gusti. Gli utenti di Internet saranno quindi molto soddisfatti.

Per quanto riguarda la bellezza, la stagione di Halloween ha ispirato molti tiktoker. In effetti, sulla piattaforma si sono verificati dei make-up dell’orrore. Ad esempio, ci sono creature e mostri malvagi.

Ma ultimamente una nuova disciplina sta esplodendo su TikTok. Infatti, la letteratura è una sensazione. Le persone appassionate si stanno impadronendo del social network per condividere le loro conoscenze. Stopandgo vi racconta di più!

Letteratura per tutti

Da qualche tempo, La letteratura sta guadagnando terreno su TikTok. E per una buona ragione, sempre più utenti propongono contenuti sull’argomento. Cercano di democratizzarne l’accesso e di incoraggiare gli utenti di Internet a divorare numerosi libri.

In effetti, la letteratura è stata promossa su TikTok negli Stati Uniti grazie a #BookTok. Molti amanti dei libri hanno usato l’hashtag per condividere la loro conoscenza dei libri. Questi ultimi condividono i loro preferiti e aiutano i nuovi arrivati nelle loro scelte. Che bello!

Si distinguono anche alcuni tiktoker che sono specialisti del settore. Ad esempio, Valentine Tedoall’origine del conto In versione integrale dove cerca di condividere la sua passione. E’ fantastico!

Per questo, la giovane donna utilizza un concetto tutto suo. Infatti, propone video su TikTok “La magia delle prime righe. Poi ha letto le prime righe dei suoi libri preferiti. A questo proposito, si è confidata con i nostri confratelli della BFM: “Quando pubblico una citazione voglio che sia il più universale possibile, che tutti possono conoscere. “

Questo è anche il caso di Neophyte, che è riuscito a ottenere oltre 10.000 visualizzazioni in 24 ore con il suo primo video su TikTok. Troviamo anche Il Café de Jeanne così comeIn tutte le lettere.

Sul fianco, Jeanne Seigno, detta Jeannot, si arrende sul Web ha deciso di lanciarsi sul social network cinese diversi anni dopo aver aperto il suo canale YouTube. E per una buona ragione, ha spiegato: “I formati sono molto codificati con BookTube, volevo allontanarmi da questo e fare qualcosa di più accessibile.

Una cosa è certa: gli utenti di TikTok non hanno finito di esprimere la loro creatività. Vi terremo informati.