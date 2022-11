TikTok: queste ciglia finte sono un successo sul social network!

Siete alla ricerca di nuovi consigli di bellezza? TikTok dovrebbe soddisfarvi! Recentemente sono state presentate ciglia finte a 4 euro.

Ogni giorno, innumerevoli video da scoprire su TikTok. Ultime notizie, ciglia finte a 4 euro hanno fatto il giro del famoso social network. Vedrete, sono fantastici. Stopandgo rivela tutto.

TikTok: distinguersi sulla piattaforma

Ormai siete in migliaia per intrattenervi su TikTok. Tutti è un bene per l’entusiasmo!

Sia le star che i nullatenenti lasciano costantemente il segno sul Web. Per quanto riguarda i video, c’è qualcosa per tutti.

Alcune persone sono diventate un punto fermo della famosa piattaforma. Come Khaby Lame!

È stato durante il primo blocco che ha visto esplodere la sua fama! Davanti alla telecamera, il protagonista ama decostruire alcuni video divertenti.

Pur rimanendo in silenzio, la star dei social network è riuscita a mettere a segno con i suoi contenuti. Oggi, anche i grandi marchi se lo stanno accaparrando!

Inoltre, innumerevoli celebrità amano immortalarsi con lui su TikTok. Da Snoop Dogg a Zlatan Ibrahimović o addirittura Dani Alves, solo per citarne alcuni.

“Prima della serrata, facevo due lavori. Di giorno facevo il muratore. La sera facevo il cameriere e il sommozzatore. È stato così per due anni, ha rivelato Khaby Lame.

E da sottolineare anche:” Non faccio mai caso ai numeri il numero di visualizzazioni. Non sono interessato (…). Tutta la mia vita è stata difficile. Auguro a tutti il meglio e vi consiglio di non fermarvi al primo ostacolo.

Una carriera che ispira molti. Non sorprende che molti videografi sperino di seguire le sue orme! Al momento, anche altri video sono molto popolari su TikTok. E non sono i suoi… Hanno anche puntato i riflettori sulla Mettono sotto i riflettori le incredibili ciglia finte!

Queste ciglia finte sono shopper urgentemente

Su TikTok, innumerevoli influencer di bellezza rivelano costantemente incredibili consigli di bellezza. Domanda veloce: Lei vi siete mai innamorati delle ciglia finte?

Se volete avere uno sguardo da cerbiatta, sono un must. Per l’uso quotidiano o per un’uscita serale, le ciglia finte fanno la differenza una volta applicati!

Possono anche dare un effetto glam senza fare troppi sforzi. Su TikTok, quelli del Il marchio Nyx è un vero successo.

Infatti, sono le ciglia finte riutilizzabili Ciglia Jumbo del modello fringe glam. Così, in poche ore, molti utenti di Internet sembrano essere caduti in questa gamma.

L’hastag #nyxlashes dovrebbe aiutarvi a trovare ciò che desiderate su TikTok. I video su questo argomento sono tantissimi!

Quindi, dipende da voi. L’ultima volta che ho controllato, ila coppia costa solo 14 dollari. O 13,98 euro.

Un prezzo che rimane abbastanza accessibile! E non è tutto: la sua striscia adesiva trasparente permette anche di un’installazione naturale al 100%.

Si noti inoltre che è possibile acquistare le ciglia finte in duo con un eyeliner adesivo. Che classe!

Questo La tecnica permette quindi di sostituire la colla. Ci piace!

Per ottenere un effetto ottimale, si consiglia di regolare il Le ciglia finte devono essere adattate alla forma dell’occhio. Se sono troppo lunghe, si possono tagliare verso l’angolo esterno delle ciglia. Non il contrario. Quindi, dipende da voi! E andare su TikTok…