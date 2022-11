TikTok Now regala soldi ai nuovi utenti: come ottenerli

TikTok Now regalerà soldi ai nuovi utenti. L’app di social network sta dando piccole quantità di soldi alle persone che la installano, nel tentativo di rilanciarla dopo che numerosi utenti l’avevano accusata di plagio dopo il lancio dello scorso settembre.

Per attirare nuovi utenti, TikTok Now premia tutti coloro che accedono per la prima volta ed entrano usando un codice fornito da qualcun altro. Questa persona dovrà accedere all’app per sette giorni di fila e accumulerà piccole somme di denaro che, sommate, raggiungeranno i €7.

Il primo giorno la persona che accede con il codice di qualcun altro vincerà €0,70; il secondo € 1,50; il terzo, quarto, quinto e sesto giorno rispettivamente altri €0,70; fino ad arrivare al settimo ed ultimo giorno, quando effettuando il login si accumuleranno 2€ in più e si raggiungerà l’importo di €7.

D’altra parte, la persona che ti ha dato il codice riceverà €2 per ogni persona che accede quel tuo codice per la prima volta €5 quando questo amico accede ogni giorno per l’intera prima settimana.

TikTok Now: come ottenere il codice

Ogni utente riceverà automaticamente il proprio codice all’apertura dell’app. Nella schermata principale, cliccando in alto a sinistra, avrai accesso al menu premi dove, oltre ad accedere con il codice di qualcun altro, troverai la tua combinazione che puoi condividere con i tuoi amici.

Condizioni

Devono essere soddisfatte due condizioni importanti per accedere ai premi di TikTok Now: la prima è che i partecipanti a questo programma devono avere 18 anni, nonostante l’applicazione sia utilizzata quotidianamente da numerosi utenti minorenni e consenta la creazione di un account a un utente che attesti di avere 13 anni o più.

Il secondo requisito è che il codice di qualcun altro deve essere inserito entro le prime 24 ore da quanto l’utente apre TikTok Now per la prima volta. Se tale tempo è trascorso e l’utente tenta di inserire il codice, verrà visualizzato un messaggio che spiega che “solo i nuovi utenti possono richiedere i premi”. Tuttavia, avrai comunque la possibilità di continuare a condividere il tuo codice con altri amici che si registrano per la prima volta e continuare a guadagnare denaro ogni volta che effettuano l’accesso.

Come prelevare i soldi guadagnati?

Per ritirare il denaro accumulato, l’utente troverà l’opzione ‘Preleva‘ in alto a destra nella schermata dello stesso menu premi. La quantità minima del prelievo è di €0,40. Nel momento in cui l’utente fa clic, può scegliere se trasferire il denaro sul proprio conto PayPal o al suo conto corrente bancario tramite bonifico.

