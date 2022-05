TikTok lancia abbonamenti a pagamento in stile Twitch

Tic toc ha annunciato la beta dei propri abbonamenti mensili a pagamento ai suoi diretti creatori di contenutiche danno accesso a vantaggi esclusivi come l’accesso a una chat privata, emoji e badge personalizzati, simili a quelli offerti da Twitch.

La piattaforma aprirà questo giovedì fase beta della sua iniziativa TikTok Live Subscription con i creatori di contenuti ospiti, come ha rivelato sul suo profilo Instagram la scorsa settimana.

ricompense

L’azienda cerca quindi di offrire ai creatori nuovi modi per interagire con le loro comunità ed essere premiato per loro, come spiegato nella sua dichiarazione.

Questi abbonamenti avranno una periodicità mensile e offriranno agli utenti diversi vantaggi. Alcuni di loro sono i badge abbonati, che apparirà accanto al nome del tuo profilo e verrà aggiornato nel tempo.

emoji personalizzati

Gli abbonati avranno anche accesso a emoji personalizzati dai creatori di contenuti di ciascun canale che possono utilizzare durante le trasmissioni in diretta sulla piattaforma. Inoltre, TikTok ti consentirà anche di accedere a una chat riservata agli abbonati rafforzare la connessione tra seguaci e creatori.

Questa nuova iniziativa ricorda il sistema di abbonamenti a contrazione. Nel tuo caso, la piattaforma di proprietà di amazzone offre quattro tipi di abbonamento: il Primolivello 1, livello 2 e livello 3. Tuttavia, solo gli ultimi due hanno accesso a vantaggi simili a quelli di TikTok, come badge ed emoji personalizzati.

Accesso ai minori di 18 anni

TikTok prevede che il suo sistema di abbonamento verrà implementato a livello globale nei prossimi mesi. Fino ad allora, per accedere alla sua versione beta, i creatori devono avere almeno 18 anni e avere un minimo di 1.000 follower sul proprio account. Da parte loro, gli utenti devono anche avere più di 18 anni di età per acquistare un abbonamento, oltre a inviare o ricevere monete e regali sulla piattaforma.

Prezzo

Il prezzo di questi abbonamenti è ancora sconosciuto. Ma il portale specializzato TechCrunch anticipa che le tariffe saranno simili a quelle di Twitch, il cui abbonamento di livello 1 attualmente costa 3,99€ al mese in Spagna.

Inoltre, la distribuzione del reddito dell’uno e dell’altro sarebbe la stessa, con la quale la piattaforma richiederebbe a commissione compresa tra il 30 e il 50% del reddito.