TikTok: la star Bella Poarch sposata in segreto e in procinto di divorziare!

Un’altra notizia insolita su TikTok! Bella Poarch, una grande star del social network, ha appena chiesto il divorzio mentre era segretamente sposata! Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Bella Poarch: un fenomeno di TikTok

Dall’ascesa fulminante di TikTok, sono nate diverse star sulla piattaforma. È il caso di Safiya Nygaard, che realizza tutorial di bellezza. Ad oggi, ha ha 1,9 milioni di abbonati sull’applicazione. È anche considerata l’influencer femminile più ricca del 2022.

Anche lo chef Amaury Guichon ha avuto un grande seguito su TikTok. Parliamo anche di Bella Poarch che, a 24 anni, è diventata cantante grazie alla piattaforma.

Seguire da oltre 92 milioni di abbonati, è un successo su TikTok dall’aprile 2020. È persino diventata una delle più grandi star del social network dopo aver pubblicato poco dopo il video con più “mi piace” nella storia del social network.

I suoi fan amano la sua follia e la sua bella voce. Bella Poarch ha deciso di pubblicare il suo primo singolo, Build a Bitch, nel maggio 2021. Il suo video ha avuto un grande successo grazie al suo mondo colorato.

La giovane donna viene direttamente dalle Filippine. Ha usato TikTok per avere successo. Canto, ballo, sport, umorismo, ha pubblicato video di ogni tipo! Il totale dei suoi video più visti oltre 50 milioni di visualizzazioni ad oggi È enorme!

Ha collaborato con grandi artisti come Tyga e Justin Bieber. Il suo patrimonio è ora stimato intorno ai 5 milioni di dollari. Una cosa è certa: la sua fama non sta per esaurirsi.

Bella Porch è sempre stata sposata? https://t.co/HN6E41Z64t – 👀👀 (@muserfanbase) 6 novembre 2022

Un aneddoto divertente

Bella Poarch continua a costruire il suo account TikTok con oltre 92 milioni di follower. La star, il cui vero nome è Denarie, ha La star, il cui vero nome è Denarie, ha deciso di parlare della sua vita privata. Una grande novità, visto che ha sempre cercato di mantenere la privacy.

Così ha annunciato di aver appena chiesto il divorzio a Tyler Poarch. Un grande shock per i suoi fan, che non sapevano che avesse una relazione. Questo è quanto riporta il sito americano TMZ.

Questa è una notizia sorprendente per i suoi numerosi fan che pensavano fosse single! Bella Poarch ha parlato di “differenze inconciliabili”. Sembra che ora sia in guerra con il suo ex.

Secondo il sito statunitense TMZ, alcuni documenti ufficiali rivelano ulteriori dettagli sulla sorprendente vita della star di TikTok. Anche se non portava la fede nuziale e era uno spirito molto liberoera effettivamente sposata dal gennaio 2019.

Sì! Tre anni di matrimonio che non potevate nemmeno immaginare! Ancora oggi, nonostante il divorzio, Bella desidera per mantenere il nome della sua famiglia.e. Dopo tutto, è così che i suoi fan la conoscono! Per il momento, la star si concentra sul suo lavoro.

Tra l’altro, ha firmato un contratto con la Warner Records nel maggio 2021. E non si fermerà! La star di TikTok sta lavorando a diversi progetti per marchi di ogni tipo, come il Savage X Fenty show Vol. 4, che si terrà il 9 novembre.