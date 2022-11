TikTok: il trend “amico a casa” è controverso in rete!

Controverso sull’applicazione TikTok è il nuovo trend “amico a casa” che moltiplica i cliché sulle donne!

Ancora una volta su TikTok, una nuova tendenza fa parlare gli utenti di Internet! Si tratta quindi di un “amico a casa”, che promuove la routine di una donna che aspetta a casa il ritorno del fidanzato dal lavoro. Stopandgo ti dice tutto, dalla A alla Z.

TikTok: tendenze inquietanti

Decisamente, TikTok è la fiera dei video stravaganti. Tra tutti i video che esistono sulla piattaforma, c’è di tutto per l’intrattenimento, ma anche e soprattutto per le tendenze può essere pericoloso per i giovani.

Ricordiamo, ad esempio, il Labello Challenge, un gioco che consiste nel fare a meno del burrocacao in ogni momento difficile della propria giornata. Alla fine del tubo, gli utenti di TikTok devono quindi scarificarsi, o suicidarsi.

C’è anche il sfida al deodorante che è stata un successo su TikTok. L’obiettivo è semplice: spruzzare il deodorante sulla mano per 10 secondi. Attenzione alle ustioni cutanee! È successo a una bambina di 10 anni.

C’è anche la OneChipChallenge. L’obiettivo è mangiare patatine piccanti, con Scorpion Pepper. I pericoli sono reali. E non è tutto!

Ultimamente, le star di TikTok hanno persino elogiato le droghe contro l’emicrania e l’epilessia per dimagrire. La British Dietetics Association ha reagito:

“Le ‘diete miracolose’ non realistiche e non provate condivise sui social media possono essere pericolose. Non importa quanti anni ha l’utente. Ma per i minori di 16 anni le conseguenze possono essere ancora più gravi”.

Ora èt la volta della tendenza “amico a casa”. a provocare polemiche sul social network TikTok!

Abbasso i cliché stereotipati

La tendenza della “fidanzata a casa” è stata molto popolare su TikTok per diversi giorni. Le donne poi filmano la loro vita quotidiana a casa, a casa, dentro aspettando che il loro ragazzo torni a casa dal lavoro.

Un influencer e modello americano di 24 anni ha lanciato il movimento in un video con 8,4 milioni di visualizzazioni. Si filma impegnata prima del ritorno del suo tesoro.

Su TikTok la vediamo fare i lavori domestici, fare la spesa, cucinare. Si occupa anche del pasto. Video che non sono unanimi. Soprattutto con le femministe che notano un ritorno alla società patriarcale.

Per loro, questo ttendenza quindi veicola stereotipi. Possiamo leggere nei commenti: “non è la vita da sogno, ho le allucinazioni, facciamo 10 passi indietro”, “no, ma è una sciocchezza, in fondo è la donna del passato che riaffiora”.

O : “c’è un grande contrasto con la realtà di oggi”, “non mi fa sognare”, “è ridicolo, poveretta”, “è un passo indietro, abbiamo lottato tanto per essere liberi, non convalido questi video su TikTok ”.

Diverse donne notano questo contrasto tra la loro vita quotidiana e quella di queste influencer che trascorrerebbero il loro tempo a casa.