TikTok | Il Regno Unito potrebbe multare TikTok per non aver protetto i dati dei minori

La piattaforma cinese TikTok affronta un possibile multa di circa 30 milioni di euro (27 milioni di sterline) nel Regno Unito se viene confermato che ha violato la legge sulla protezione dei dati del Regno Unito raccogliendo informazioni sui suoi utenti minorenniha riferito lunedì il regolatore britannico del settore.

L’Information Commissioner’s Office (ICO) rivela in una dichiarazione di aver scritto una lettera per informare Tiktok Inc e Tiktok Information Technologies Limited dei suoi sospetti e attenderà una risposta prima di giungere a conclusioni definitive.

Secondo la loro indagine iniziale, TikTok potrebbe aver violato la legge britannica sulla protezione dei dati tra maggio 2018 e luglio 2020.

Questo sarebbe per trattare i dati dei minori di 13 anni senza il consenso dei genitori; non fornendo informazioni adeguate agli utenti, concise, trasparenti e di facile comprensione, e per il trattamento di “dati di categoria speciale” (quali origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose…) senza fondamento giuridico.

“Aziende che forniscono servizi digitali hanno l’obbligo legale di applicare questo tipo di protezionema la nostra opinione provvisoria è che TikTok non ha soddisfatto questo requisito”, ha affermato nella nota il commissario britannico John Edwards.

Edwards aggiunge che attualmente l’Ufficio, che fa capo al Ministero della Cultura, ricerca altri sei fornitori che sospetta anche non si siano assunti le responsabilità di garantire la sicurezza dei bambini “abbastanza seriamente”.

Ai sensi della legge britannica, le società che violano le leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito può essere multato fino a £ 17,5 milioni (circa 20 milioni di euro, al cambio odierno) o l’equivalente del 4% del suo fatturato annuo globale, a seconda di quale dei due è maggiore.