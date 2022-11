TikTok: il celebre pasticcere Dorian svela il suo ricettario!

Ha fatto la sua clientela su Tiktok e riesce a pubblicare il suo primo libro di cucina: Dorian entra nelle grandi leghe!

Questa è la bella storia: videomaker pasticcere durante la reclusione, Dorian è un successo su Tiktok. Invece ci sono dozzine di conti delle entrateè riuscito a crearsi un buon posto… MCETV spiega come ci è riuscito il giovane di 22 anni!

Un confino, un’idea, una scatola

Perché i conti delle entrate, ne conosciamo dozzine. Ma un account appassionato che va da una CAP a 500.000 iscritti fa venire voglia di capire. I giornalisti di CNotizie conobbe quindi colui che, a 22 anni, pubblicò il suo primo libro.

Dorian Tudeau è appena andato oltre Tiktok per mostrare cosa può fare alle edizioni Larousse. Per € 22,95, lui pubblica Le Coin du Pâtissier, 30 dolci professionali (e non!). Qualcosa per dare idee per i regali di Natale.

Mentre il suo account è un successo, il giovane confida anche di aver lottato. Ci è voluto del tempo per trovare i video giusti per attirare il maggior numero possibile di account. Ma il traguardo dei 500.000 non è stato superato così rapidamente come si potrebbe pensare.

“All’inizio facevo torte con cinque spessori, cinque strati… era carino e tecnico ma non interessava alle persone“, spiega il pasticcere stellato di Tiktok. Quindi ha dovuto rifocalizzarsi per interessare più persone. Parte a scegli ricette meno complicate.

Pasticcere, ma non videografo, anche Dorian ha dovuto adattarsi. Perché un buon account merita buoni video. Spiega quindi a CNews che doveva trovare la sua firma. E anche cambiare alcuni dettagli riuscire in questo ambiente non sempre molto semplice.

Da Tiktok alla vendita di libri

“Un buon video per me deve avere un titolo intrigante, una ricetta semplice e un tocco di lusso che è la mia firma. » Mesi di ricerca per arrivare alla ricetta del successo. Ma anche con idee così buone, dovevamo comunque adattarci.

Dorian spiega così a CNews cheha trovato i suoi video su Tiktok. Ma non per suo conto. Quando si tratta di avere mani, utensili e farina, tutto può sembrare uguale… Quindi ha dovuto differenziarsi per evitare che si raccolga furtivamente.

Da allora, il pasticcere con 500.000 iscritti ha quindi indossato un anello. Un’altra delle sue firme. Anche se, per lui, la firma è soprattutto nelle ricette. ” I miei pasticcini sono deliziosi, non troppo dolci“. Con un vero tocco d’amore.

“Dato che sono fatti in casa, non fanno ingrassare. » Un piacere per chi potrebbe fallo urtare sulla M6, o lavorare in palazzi come alcuni dei più grandi? Non sono sicuro. Perché il pasticcere Tiktok ha altri sogni.

Confida che gli piacerebbe ” continua a cuocere e a viaggiare“. Un sogno semplice ed efficace, che nasconde ancora una grande storia di successo. Perché oltre al suo account e al suo libro, Dorian è riuscito ad avviare la sua attività .

Invia così i kit di pasticceria in modo che alcuni dei suoi abbonati possano riprodurli. Dentro ci sono gli ingredienti e gli utensili. E a prepararli c’è sua madre, che ha assunto. Un vero successo di famiglia!