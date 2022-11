TikTok: i 5 migliori account da seguire per gli appassionati di videogiochi!

Il gioco sta diventando sempre più importante su TikTok. Ecco i 5 migliori account da seguire se siete appassionati di videogiochi. Anche su TikTok. Ecco i 5 migliori account da seguire se siete appassionati di videogiochi. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

TikTok sviluppa il suo ramo di gioco

Negli ultimi mesi, TikTok ha cercato di puntare i riflettori sul gioco. Il social network cinese ha capito che questo universo riunisce miliardi di fan in tutto il mondo. Quindi non è un dato insignificante.

Per attirare questo pubblico sulla propria piattaforma, TikTok sta raddoppiando la propria inventiva. Così, il social network si autoinvita alla Paris Games Week, che si terrà dal 2 al 6 novembre.

Dal 2 novembre, TikTok si occupa di tornei di trasmissione. Inoltre, l’applicazione ha uno stand in questa fiera del videogioco. Il social network organizza numerosi eventi. Grande!

Questo non è l’unico modo in cui TikTok promuove il gioco. Lo scorso ottobre, infatti, l’applicazione ha annunciato il lancio del suo primo evento legato al mondo dei videogiochi.

E questo evento ha avuto luogo il 2 novembre. Chiamata TikTok mi ha fatto giocareEra un grande conferenza dei principali editori editori di videogiochi.

Tutte queste iniziative consentono quindi di includere pienamente il gioco su TikTok. L’obiettivo è raggiungere un altro pubblico e portarlo a bordo di TikTok.

E sembra funzionare. In effetti, diversi account TikTok si sono già affermati come must per i videogiochi. Ecco una top 5. Stopandgo vi racconta di più!

@kaatsupGrazie 💗♬ il suo originale – Kaatsup

I 5 migliori account di gioco da seguire

Su TikTok, tutti possono trovare video legati alle proprie passioni e ai propri gusti. Ce n’è per tutti i gusti.

Alcuni conti sono persino utili per rendere accessibili campi talvolta elitari. È il caso della letteratura. Così, diversi account si sono presi la briga di far provare agli utenti di TikTok il gusto della lettura.

Ma altri creatori di contenuti si stanno concentrando su un campo completamente diverso: il gioco. È il caso di Epsylone, ad esempio. Questa giovane donna, una tatuatrice di Lille, condivide i suoi Let’s Play su vari giochi con i suoi 2,2 milioni di abbonati.

Altri giocatori molto apprezzato, Kaatsup. Questa streamer di Twitch si è fatta un nome anche su TikTok. Grazie al suo buon umore, ha 1,6 milioni di abbonati.

Se vi piace Kaatsup, sicuramente vi piacerà anche Deujna. I due sono molto amici e condividono spesso la vita o i videogiochi. Con 1,5 milioni di iscritti su TikTok, è una ragazza da tenere d’occhio!

Per i fan di FortniteQuello da non perdere è senza dubbio Pirastack. Questo giocatore combina meravigliosamente momenti epici del gioco e battute divertenti. Perfetto per tutti gli appassionati di videogiochi!

Infine, l’ultimo account da tenere sotto controllo per i fan di Fortnite: Stizo-TV. Questo giovane con 384.000 abbonati su TikTok parla delle ultime novità relative al Battle Royale.

Con questa top 5, siete pronti a seguire i giochi con i loro più degni rappresentanti. Non vi resta che scegliere quello più adatto a voi!