TikTok: gli Stati Uniti presto metteranno al bando il social network?

TikTok negli Stati Uniti, è quasi finita! Il social network scomparirà dagli Stati Uniti per un motivo ben preciso. Dall’altra parte dell’Atlantico, il social network sta per scomparire. Una misura che mira a rafforzare la sicurezza dei dati nei confronti del gigante cinese. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

TikTok: una piattaforma non sempre trasparente

Non è più necessario presentarlo. In effetti, in pochi anni, TikTok è diventato un vero e proprio fenomeno. Il social network è apparso per la prima volta sul web nel 2016. Sì, già!

E da allora, il suo successo è ancora presente. I giovani sono i più numerosi ad apprezzare la condivisione di contenuti su di esso. Infatti, non ci sono più il numero di influencer emersi grazie alla piattaforma.

Un esempio è il netturbino che è diventato una star da un giorno all’altro. Una storia molto bella come solo internet può farci vivere.

Ma TikTok non è solo una storia di successo. Perché regolarmente anche il social network viene additato. E questo, per la sua eccessiva permissività nei confronti dei dati degli utenti. Stopandgo vi racconta di più…

Ma le cose stanno per cambiare. In effetti, lo scorso giugno, l’azienda cinese aveva ammesso che i suoi dipendenti hanno avuto accesso ai dati dalla Cina.

Ma finora non era emerso nulla nelle politiche sulla privacy. Tuttavia, tmodifiche a partire dal 2 dicembre. A quella data, TikTok dovrà indicare nero su bianco che i dati degli utenti francesi sono accessibili ai dipendenti cinesi.

Si tratta di un buon passo avanti per la protezione degli utenti della piattaforma. Questi ultimi ora sanno cosa aspettarsi. Questa misura mira a proteggere il pubblico giovane.

Ma sembra che negli Stati Uniti, questa misura è ancora insufficiente. Perché nel Paese dello Zio Sam la sicurezza digitale non è uno scherzo.

TikTok: gli Stati Uniti bandiranno presto il social network

Il social network scomparirà negli Stati Uniti

La benevolenza di TikTok non ha convinto il governo a colpire duramente. Vuole bandire la rete dal Paese. Proprio così! Gli americani dovranno imparare a farne a meno per sempre!

Presto l’app TikTok non dovrebbe più essere disponibile su come l’App Store o il Play Store.. Ciò che preoccupa la Federal Communications Commission (FCC) è il sospetto di spionaggio. Dall’altra parte dell’Atlantico, c’è anche un forte timore per il soft power esercitato dalla Cina attraverso la rete.

“Di solito non lo direi. Ma Donald Trump aveva ragione. Se il nostro Paese utilizza prodotti Huawei, se i nostri ragazzi sono su TikTok, l’influenza che la Cina può avere è una minaccia ben più grave. E più immediata di qualsiasi tipo di conflitto armato.un senatore democratico ha dichiarato di recente.

Per il momento non è stata annunciata alcuna data per la rimozione di TikTok negli Stati Uniti. Non è chiaro nemmeno come il governo intenda procedere per vietare la rete.

Ma una volta che il divieto sarà in vigore, gli utenti americani dovranno diffidare dal guardare video su TikTok. Potranno accedere alla piattaforma tramite una VPN. Per esempio un indirizzo IP situato al di fuori degli Stati Uniti.