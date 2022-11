TikTok è responsabile dei disturbi alimentari degli adolescenti?

E se Tiktok creasse un terreno fertile per i disturbi alimentari degli adolescenti? Questa è la conclusione di uno studio sulla rete.

E se l’algoritmo di Tiktok contribuisse allo sviluppo di disturbi alimentari negli adolescenti? Uno studio su larga scala condotto da un’università statunitense suggerisce che questo è il caso… Stopandgo spiega come l’applicazione può creare complessi e deviazioni !

Una spirale di stress?

Per il social network cinese spesso si scontra con le critiche. Per esempio, la direzione ha dovuto adottare misure per impedire ai bambini piccoli di a video che non li riguardano. O peggio, potrebbe essere pericoloso per loro.

Ma l’Università del Vermont ha riscontrato un altro problema con Tiktok. In uno studio pubblicato sulla rivista Plos One, Lizzy Pope, professore associato di dietologia, presenta i risultati dello studio da lei condotto. E sembrano indicare alcune preoccupazioni reali.

Lo studio prende in esame 10 hashtag sul cibo. L’hashtag “cibo”l’hashtag “nutrizione”e il “peso” vengono così esaminati. I ricercatori hanno ha analizzato 100 video per hashtag. L’obiettivo: vedere cosa c’è dentro.

“Ogni volta siamo stati sorpresi dall’importanza del tema del peso, spiega il ricercatore nella rivista. Questa proiezione dei video di Tiktok ci permette di mirano alle critiche che i video possono contenere.

Lo studio consente quindi di identificare alcuni problemi. Per realizzare uno studio solido, i ricercatori hanno scelto hashtag con più di un miliardo di visualizzazioni. Quella che Lizzy Pope conclude è una tendenza davvero pericolosa.

Il nostro ultimo studio è stato pubblicato su PLOS ONE! TikTok è pieno di contenuti che promuovono la cultura della dieta. È importante riflettere sul modo in cui diamo valore all’ideale di magrezza e creiamo così tanti contenuti a suo sostegno. Possiamo fare cose più importanti che glorificare la perdita di peso e la magrezza! https://t.co/KLEbYhogUV – Lizzy Pope (@LizzyPope) 4 novembre 2022

Tiktok: un terreno fertile per i disturbi alimentari?

L’insegnante di nutrizione sembra sbalordito. “I contenuti sono un’immagine molto poco realistica, addirittura imprecisasul cibo, la nutrizione e la salute. I giovani si trovano quindi di fronte a spiegazioni errate o addirittura false…

Possono quindi insorgere disturbi alimentari. Perché l’algoritmo di Tiktok fa sì che più video si guardano su un argomento, più più l’argomento verrà visualizzato nell’applicazione. I giovani adolescenti interessati ai video sul peso ne vedranno sempre di più…

Ma il professore associato lancia l’allarme. “Ritrovarsi bloccato tra i video sulla perdita di peso può essere un ambiente molto duro. Persino tossico”. Perché i giovani si sentono in colpa e seguono i cattivi consigli. Una situazione molto negativa per loro.

Mentre gli Stati Uniti sta pensando di vietare il social networkle critiche appaiono taglienti. Perché lo studio mostra che tra i 300 video più popolari di tre hasthag sulla nutrizione, alcuni contengono idee false. O addirittura senza senso. O addirittura teorie pericolose.

L’insegnante di dietetica cerca di spiegare lo scopo del suo studio. L’idea, infatti, non sembra essere tanto quella di criticare Tiktok quanto diavvertire il giovane pubblico di ciò che sta affrontando. Alcuni video possono portare a disturbi alimentari.

False idee, cattivi consigli e false soluzioni Queste sono le preoccupazioni che possono derivare da questi video. Poi, il cervello e la paura di ingrassare, o di sentirsi rifiutati, fanno il resto… Bisogna stare attenti ai video in rete!