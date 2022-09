TikTok crea il pulsante “Non mi piace” per valutare negativamente i commenti

TikTok ha introdotto nel social network il pulsante che permette di indicare ‘Non mi piace’, che è ora disponibile a livello globale per relegare i commenti che gli utenti considerano irrilevanti o inappropriati.

Il nuovo pulsante “Non mi piace” ha iniziato la sua distribuzione per l’intera base di utenti del social network, come un ulteriore strumento di moderazione, che aiuterà la piattaforma a scoprire potenziali contenuti di spam, trolling o incitamento all’odio.

Gli utenti potranno indicare che un commento sembra inappropriato o irrilevante contrassegnando il pulsante con pollice verso, o deselezionalo se cambiano idea, poiché raccolgono su Engadget. In ogni caso, il conteggio dei “non mi piace” non sarà pubblico per prevenire molestie o attacchi mirati organizzati dai gruppi di utenti.

Il “Non mi piace” è stato prima testato, insieme a nuove notifiche dirette ai creatori, per far loro sapere che ci sono controlli nella piattaforma che consentono filtrare, bloccare ed eliminare i commenti.