TikTok copia BeReal

Tic toc ha lanciato questo giovedì una nuova funzione che consentirà ai suoi utenti di inviarne uno in privato Foto quotidianamente ai suoi amici, una strategia con la quale plagia clamorosamente il design che sta lanciando nell’applicazione Sii reale.

Conosciuto come ‘anti-Instagram‘, BeReal è una piattaforma nata in Francia nel 2020 che negli ultimi mesi ha visto catapultare la sua popolarità soprattutto tra i più giovani, superando il milione di download. Questo successo inaspettato è dovuto alla sua semplice operazione. Ed è che l’app connette piccole cerchie di amici, che una volta al giorno ricevono una notifica in modo che possano condividere con i propri cari un’immagine di ciò che stanno facendo in quel momento.

BeReal si è così posizionata come un’alternativa che rafforza la comunicazione sociale, senza filtri né atteggiamenti, in un ecosistema digitale sempre più focalizzato sulla intrattenimentola concorrenza e la raccomandazione dei contenuti tramite algoritmi.

Dopo Instagram, ora è TikTok a plagiare clamorosamente BeReal. Sempre più social cercano di somigliare a tutti gli altri per prevalere sulla concorrenza. https://t.co/bXpG63DJTa – Carles Planas Bou (@carlesplb) 15 settembre 2022

Finora, TikTok è stata la punta di diamante di questa svolta verso un Internet di consumo incessante di contenuti di terze parti. Tuttavia, l’annuncio di questo giovedì conferma che cerca un equilibrio tra intrattenimento e connessione con i tuoi amici. In questo modo, copia il suo concorrente per cercare di scavalcare l’app francese ed evitare di perdere utenti a causa di questo nuovo fenomeno digitale. “Preparati per le notifiche push quotidiane, invitandoti a catturare un video di 10 secondi o una foto di ciò che stai facendo in questo momento”, si legge nella dichiarazione di TikTok.

Plagiare ciò che ha successo

La piattaforma video verticale non è stata l’unica ad aver risposto alla crescente popolarità di BeReal plagiandone il design. Qualche settimana fa, Instagram (di proprietà di Obiettivosocietà madre di Facebook) ha annunciato che stava sviluppando la stessa funzione. Sono sempre di più le applicazioni che, relegando in secondo piano l’autenticità, cercano di copiare tutto ciò che trionfa sui rivali per mantenere la propria posizione nel mercato e continuare a competere. Anche se questo significa diventare una sorta di Frankenstein digitale.