Tieni i cavi ordinati e nascosti con la nuova invenzione di Lidl !

I cavi sono presenti praticamente in ogni zona della casa, in ogni angolo. Anche se oggi ci sono molti dispositivi che possono essere utilizzati in modalità wireless, molti ancora richiedono almeno un piccolo cavo, il che può risultare antiestetico. Oggi ti presentiamo una novità di Lidl che si presenta come la soluzione perfetta per tenere i cavi ben raccolti e organizzati in qualsiasi zona della casa… ed è un successo di vendita!

Lidl dispone nella sua sezione casa di numerose soluzioni ideali per mantenere il ordine e l’organizzazione in ogni zona della casa, in modo efficace. La catena tedesca ha un grande successo nel nostro paese, con una crescita costante anno dopo anno che l’ha portata ad avere già più di 600 stabilimenti distribuiti in tutta la geografia, e altri che apriranno nei prossimi mesi.

La prolunga a cubo di Lidl di cui hai bisogno nella tua casa

Si tratta della Prolunga a cubo con prese USB, una potente ciabatta in cui puoi collegare fino a quattro prese contemporaneamente, così da avere tutto collegato nello stesso posto, il che ti permetterà di avere i tuoi cavi più organizzati tenendoli tutti nello stesso posto. È un vero affare, dato che con tutto ciò che offre ha un prezzo di soli 14,99€.

Questo fantastico cubo di prese di Lidl ha una capacità di 4 prese con shutter, una ciabatta a forma di cubo con 2 prese USB che è ideale per installare su una scrivania, sia sopra che sotto, ad esempio sulla scrivania per avere i caricabatterie dei tuoi dispositivi ben posizionati e organizzati. La presa è piatta e molto pratica, ideale anche per collegare dietro un mobile poiché non occuperà molto spazio.

Tra gli altri dettagli si può sottolineare che ha protezione contro sovraccarichi, tensione nominale: 5,0 VDC, corrente nominale: 2,4 A (totale) e potenza nominale: max. 12 W. Per quanto riguarda le sue dimensioni, sono 7,6 x 7,6 x 8,3 cm, con il cavo che ha una lunghezza di 1,5 m e il cubo in totale un peso di 405 g. Realizzato in plastica, senza dubbio questo cubo di prese di Lidl si presenta come una fantastica opportunità per organizzare i tuoi cavi e poterli collegare in modo più ordinato ed esteticamente piacevole, e anche se si vedono, l’aspetto a forma di cubo risulta molto elegante.

Un’opportunità unica per organizzare i cavi

Se sei alla ricerca di una soluzione pratica ed economica per organizzare i tuoi cavi in casa, non esitare a provarla! La Prolunga a cubo con prese USB di Lidl è l’ideale per avere tutti i cavi nello stesso posto e non creare disordine in casa. Inoltre, la sua forma elegante lo rende un’ottima scelta per gli amanti del design. Acquista subito questa fantastica novità di Lidl e goditi l’ordine e la praticità in ogni angolo della tua casa!

Ordina i tuoi cavi con stile con il cubo di Lidl

Cubi di prese: la soluzione ideale per organizzare i cavi in casa

Una ciabatta a forma di cubo con prese USB: il must-have di casa

Se hai bisogno di un modo per organizzare i tuoi cavi in modo elegante e pratico, la Prolunga a cubo con prese USB di Lidl è ciò che fa per te! Non perdere l’opportunità di acquistare questo fantastico prodotto e goditi l’ordine e la praticità in ogni zona della tua casa!

4.5/5 - (10 votes)