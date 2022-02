Thomas Tuchel risulta positivo al COVID-19: l’allenatore del Chelsea in dubbio per recarsi al Mondiale per club

LONDRA — I piani del Chelsea per la Coppa del Mondo FIFA per club della prossima settimana sono stati gettati nel caos dopo che l’allenatore Thomas Tuchel è risultato positivo al COVID-19 sabato.

Tuchel si sta isolando e non era con la rosa per il quarto turno di FA Cup del Chelsea contro il Plymouth Argyle con il suo assistente Arno Michels che ha invece affidato la responsabilità di guidare i campioni d’Europa oltre l’opposizione della League One. Il test positivo mette in dubbio anche il coinvolgimento del tecnico nel Mondiale per Club.

Le normative del governo del Regno Unito richiedono a chiunque abbia un caso confermato di autoisolarsi per almeno sei giorni da quando hanno mostrato i primi sintomi. Tuchel era al campo di allenamento di Cobham del Chelsea venerdì per la conferenza stampa pre-partita e le sessioni di allenamento; suggerisce che è improbabile che abbia un ruolo significativo nella semifinale della Coppa del Mondo per club, che si svolgerà mercoledì ad Abu Dhabi.

Un’ulteriore complicazione per l’allenatore del Chelsea potrebbe venire dal viaggiare all’estero con Abu Dhabi, richiedendo a tutti i visitatori del paese di fornire un test PCR negativo prima di viaggiare e di sottoporsi con successo a un test all’arrivo. Se quest’ultimo fosse negativo, Tuchel sarebbe obbligato a isolarsi dalla sua squadra. La finale del concorso è sabato 12 febbraio.

In sua assenza, Tuchel ha nominato una squadra forte mentre il Chelsea continua la sua corsa al successo su cinque fronti in questa stagione con la sua squadra che ha subito un solo cambio – Andreas Christensen al posto di Thiago Silva dopo il coinvolgimento di quest’ultimo con il Brasile – dalla squadra che aveva battuto il Tottenham prima della pausa internazionale. Il nazionale statunitense Christian Pulisic non è coinvolto e si unirà alla squadra prima di recarsi negli Emirati Arabi Uniti.