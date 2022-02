Thomas Tuchel per consultare i medici del Chelsea sul viaggio di Christian Pulisic dalla gelida partita dell’USMNT ad Abu Dhabi

Il boss del Chelsea Thomas Tuchel dice che si consulterà con i medici del club sulle ramificazioni che Christian Pulisic potrebbe affrontare mentre passa dalle partite nel freddo gelido del Midwest degli Stati Uniti al caldo invernale degli Emirati Arabi Uniti.

Pulisic, che salterà il quarto turno di FA Cup dei Blues contro il Plymouth Argyle sabato, ha partecipato a ciascuna delle tre qualificazioni alla Coppa del Mondo dell’USMNT durante la pausa internazionale, una che è stata dedicata al riposo e al recupero per la maggior parte della squadra di Thomas Tuchel. Non era un’opzione per il nazionale statunitense del Chelsea, che ha capitanato la sua squadra contro El Salvador, ha giocato tutti i 90 minuti in Canada prima di segnare contro l’Honduras come sostituto nelle temperature gelide di St. Paul, Minnesota.

Di particolare interesse per Chelsea e Tuchel sarà il coinvolgimento di Pulisic in quest’ultima partita e il fatto che sarà passato dal freddo torrido del Minnesota al caldo invernale della Coppa del Mondo per club ad Abu Dhabi. Il mercurio ha raggiunto zero gradi Fahrenheit all’Allianz Field, con due giocatori dell’Honduras sostituiti a causa dei timori di ipotermia quando gli Stati Uniti hanno vinto 3-0. Ad Abu Dhabi, le temperature raggiungono una media massima di 77 a febbraio.

Tuchel ha detto: “Ho capito che era una specie di vendetta da parte degli Stati Uniti per le temperature calde in Honduras. Non so se sarei stato lì ad allenare, non sono così bravo con questo tipo di temperature e il fattore freddo Sono felice di non essere stato coinvolto, dovendo scovare sarebbe stato anche peggio, essere in tribuna.

“A dire il vero, per lui è un bel adattamento giocare a -16 gradi e poi andare ad Abu Dhabi e giocare a +24 gradi. Per lui e Thiago Silva [who was involved in Brazil’s World Cup qualifiers], non hanno avuto la pausa, ora hanno dei giorni liberi. Christian arriverà domani per viaggiare con noi ad Abu Dhabi e vedere come si adatta a questo tipo di cambiamento estremo.

“Non lo so [what it will do to the body]. dovrò chiedere al dottore. Non può essere troppo salutare immagino, avendo il jet lag e alcuni voli intermedi, immagino che tu possa fare cose più belle al tuo corpo di così. Dovremo parlare con il medico e prenderci cura di lui”.

Oltre a Pulisic e Thiago Silva, il portiere Edouard Mendy è ancora assente e domenica giocherà per il Senegal contro l’Egitto nella finale della Coppa d’Africa. Resta da vedere se si recherà ad Abu Dhabi.

Il Chelsea dovrà anche fare a meno di Ruben Loftus-Cheek, Reece James e Ben Chilwell per la partita di sabato contro la League One Plymouth Argyle. I Blues non sono stati in grado di assicurarsi una copertura per quest’ultima coppia – le opzioni di terzino preferito di Tuchel – ma l’allenatore ha insistito sul fatto che non era frustrato dal fatto che la finestra di gennaio fosse passata senza nuovi acquisti. Invece, Kenedy è stato richiamato dal prestito al Flamengo e avrà una tabula rasa mentre gareggia con Marcos Alonso per un posto sulla fascia sinistra.