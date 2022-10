This is the wing foil’, una delle tendenze sportive del 2022

Nel mondo ci sono 250 tipi di sport ufficialmente riconosciuto, ma ce ne sono molti di più. Uno di questi è il ‘profilo alare‘ ed è di moda. Tanto che lo scorso fine settimana si è tenuto il primo torneo Catalogna e gli esperti prevedono che sarà un tendenza sportiva di questo 2022. Se sei rimasto lo stesso quando hai letto questo nuovo Sport acquaticoti diciamo tutto quello che devi sapere per ‘navigare’ l’estate con una nota.

Puoi chiamarlo ‘foglio d’ala’, ma anche ‘sventare le ali‘, ‘wingsurf‘ o ‘ala‘. È un ibrido tra il Surf di tutta la vita, il windsurf e il ‘kitesurf‘. Fa tremare quest’ultimo, un ‘must’ degli ultimi anni, perché per questo è emerso un rivale estate.

Vinci la battaglia al (piccolo) vento con un’ala

Già il nome suggerisce di cosa si tratta: è guidato dal vento, ma usa un’ala (ala) per vincere la battaglia. A differenza del windsurf, l’ala è allentata e trattenuta dalle mani mentre è sulla tavola. Ma non è nemmeno un aquilone come quello usato nel ‘aquilone’, che coinvolge molto forza fisica per dominarlo.

Non illudiamoci: devi esserlo forte per esercitarsi con il ‘fioretto d’ala’. Ma siccome l’ala ti è vicina, ce n’è di meno resistenzacosì navighi con di più stabilità Y controllo che nel kitesurf. Certo, prima di affrontare una sfida più grande: aggrapparsi alla tavola, che è larga e robusta come quelle del surf e delle altre modalità.

Per fortuna, ea differenza dei suoi ‘fratelli’, per praticare il ‘wingsurf’ il vento non ha bisogno di soffiare forte. È il tuo principale alleato, ma non il rivale da battere. Per praticare questo sport sono sufficienti raffiche di 15 chilometri orari.

Un altro elemento che lo rende attraente

Gli esperti di questa nuova tendenza sportiva spiegano che c’è qualcos’altro che lo rende tale attraente: il ‘wing foil’ permette di raggiungere il onde non si sono ancora rotti. Una volta dentro, puoi smettere di “inseguire” il vento e lasciarti trasportare da solo impulso del mare. Quando esaurisci la potenza, riposiziona la tua “ala” per spingerti e continuerai a navigare.

Prima Coppa di Catalogna a Vilassar de Mar

Il Centrale nucleare di Vilassar de Mar ha organizzato il “Wing foil Weekend” l’8 e il 9 ottobre e il primo Coppa catalana di questo sport. Era un evento in forma di concentrazione Y garache ha riunito marinai con comprovata esperienza in questo sport, per quanto nuovo possa essere, e nuovi arrivati ​​​​in questo sport.

Infatti, per essere uno sport in ascesa, ha attirato la partecipazione di quasi 40 atleti, sia dalla Catalogna che dal resto dello Stato. Il vento, con raffiche tra i 24 ei 28 chilometri orari, ha contribuito al successo della prima competizione in Catalogna.