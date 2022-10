Thierry Henry sulla mancanza di minuti del Chelsea da parte di Christian Pulisic: “Quanti allenatori non si fideranno di te?”

Mentre il Chelsea è stato in grado di ottenere una vittoria casalinga in Uefa Champions League vincendo 3-0 sul Milan, è curioso che Christian Pulisic non sia apparso nonostante Graham Potter abbia svuotato la sua panchina. Pulisic è stato in grado di registrare un assist nella vittoria del Chelsea in Premier League sul Crystal Palace durante il fine settimana. Tuttavia, con un’altra partita in arrivo in tre giorni contro il Wolverhampton Wanderers, Pulisic non è stato in grado di raccogliere minuti per impressionare Potter per un posto da titolare.

Forse Potter ha già deciso che Pulisic inizierà la partita perché il Chelsea giocherà tre partite in sette giorni, ma quando l’intera prima linea viene sottratta alle partite e Pulisic non gioca, viene da chiedersi quale sia il suo ruolo è per i Blues. Pulisic ha registrato solo 183 minuti in nove partite. Ha iniziato una sola partita ed è uscito dalla panchina per più di 25 minuti solo una volta. Tutto ciò si aggiunge al fatto che ha limitate opportunità di avere un impatto per il Chelsea.

Il giorno della scadenza del trasferimento ha visto Pierre-Emerick Aubameyang unirsi al club, e questo ha solo reso la panchina più affollata per Pulisic poiché ora la condivide con Kai Havertz. I primi tre preferiti di Potter includono Mason Mount, Raheem Sterling e Aubameyang, lasciando Pulisic a lottare per un posto a rotazione.

I minuti sono una preoccupazione con Pulisic che gioca un ruolo fondamentale per la squadra nazionale maschile degli Stati Uniti alla Coppa del Mondo sotto Gregg Berhalter. Mentre Pulisic partirà per gli Stati Uniti, senza minuti sufficienti per il Chelsea in anticipo, potrebbe lottare per avere un impatto.

“Penso che sia un po’ preoccupante per gli americani in termini di Coppa del Mondo”, ha detto l’analista dello studio CBS Sports Jamie Carragher dopo la partita. “Parliamo anche dell’Inghilterra quando si tratta di mettere i giocatori al passo, e non sembra che darà il meglio in termini di forma fisica, energia, acutezza o ritmo in vista della Coppa del Mondo. Quindi ho Penso che sia davvero preoccupante per lui. Semplicemente non vedo come riuscirà a vincere le partite dato che ci sono così tanti giocatori in quelle posizioni offensive. Il massimo che otterrà sono minuti che escono dalla panchina, e non credo gli basterà per dare il meglio di sé in nazionale ai Mondiali”.

Con solo tre punti di attacco, Potter potrebbe cambiare la sua intera formazione e non includere Pulisic in nessuna partita se lo desidera, ma a un certo punto Pulisic ha anche bisogno di usare i minuti dalla panchina per mostrare cosa può fare. Il suo assist contro il Crystal Palace è stato il suo primo della stagione ed è arrivato dal Chelsea che ha giocato un 4-3-3 invece del normale 3-4-3 della squadra. Quindi, se Potter vede Pulisic come un’ala che può fornire occasioni sul palleggio quando gioca con un difensore a quattro, Pulisic deve dimostrare che può fornirlo in modo coerente.

Thierry Henry ha posto una domanda a Pulisic: “Quanti manager non si fideranno di te? Ad un certo punto devi essere tu, quindi trova un modo. L’altro giorno Conor Gallagher è entrato in campo contro il Crystal Palace – sì, lo so che ha dato lui la palla e Gallagher doveva ancora segnare quel gol che andrà giù come assist, ma sta dimostrando qualcosa. Ecco perché Gallagher è arrivato stasera perché ha segnato contro il Palace in trasferta”.

Pulisic è in una situazione difficile considerando che voleva lasciare il Chelsea per ottenere più tempo di gioco sapendo che era fondamentale per la sua prestazione ai Mondiali. Ora che è ancora al Chelsea, deve fare tutto il possibile per guadagnare tempo di gioco perché non gli verrà consegnato. Pulisic avrà bisogno di diventare qualcuno che Potter non può lasciare che si sieda in panchina superando gli altri in allenamento ed esibendosi in pochi minuti. Se ciò accade, c’è un percorso per iniziare le partite, considerando che anche Mount non è stato coerente e che i Blues stanno giocando così tante partite in questa stagione. Ma tutto è nelle mani di Pulisic.