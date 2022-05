Thierry Henry ha ottime ragioni per “ignorare” i messaggi di testo della star del Liverpool Virgil van Dijk

La leggenda dell’Arsenal Thierry Henry poteva fare tutto come giocatore, spesso facendo sembrare stupide le difese in ogni competizione che ha giocato. Il vincitore della Coppa del Mondo era un feroce marcatore, un incredibile passante e possedeva un’abilità tecnica che la maggior parte dei giocatori invidierebbe. Ma ciò in cui potrebbe non essere così bravo è rispondere ai messaggi di testo di nomi importanti nello sport.

Al Post-Match Show di UEFA Champions League su Paramount+, Guillem Balagué ha incontrato il difensore del Liverpool Virgil van Dijk dopo la vittoria per 3-2 in rimonta contro il Villarreal per bucare un biglietto per la finale di Champions League del 28 maggio a Parigi.

è stato intervistato dopo che i Reds hanno superato il Villarreal in semifinale per raggiungere la loro terza finale UCL in cinque stagioni.

Quando van Dijk, che farà la sua terza apparizione in una finale dell’UCL in cinque stagioni, ha sentito parlare del team dello studio Paramount+ – ospite Kate Abdo insieme a Micah Richards, Henry e la leggenda del Liverpool Jamie Carragher – prima della sua intervista con Balagué, ha sentito il bisogno di mandare in onda alcuni panni sporchi sulle abilità di sms della leggenda francese, portando a uno scambio esilarante.

Van Dijk afferma che Henry lo ha lasciato in lettura tramite messaggi di testo e vuole sapere perché è stato ignorato dall’ex grande dell’Arsenal.

“Titi. Gli ho mandato un messaggio ma non mi ha risposto”, ha detto van Dijk.

La copertura è poi passata allo studio dove Henry ha spiegato come è andata esattamente a finire, dicendo che aveva un nuovo telefono e sostanzialmente ha perso il numero.

“In realtà non ho più il suo numero”, ha detto Henry. “Passerò da qualcun altro per avere il suo numero.

“Quando ho messo tutti i miei numeri sul mio nuovo telefono, il suo numero non c’era.”

Carragher ha poi scherzosamente chiamato Henry non solo per “mancare di rispetto” a van Dijk, ma per essersi presentato in studio senza cravatta. Henry ha spiegato che non riusciva a trovare la cravatta, quindi ha optato per il look casual del martedì, ma ha anche risposto al fuoco.

“Sei davvero arrabbiato perché mi sta scrivendo un messaggio”, ha detto Henry.

Ecco il video:

Puoi guardare la UEFA Champions League oggi in vista della partita di mercoledì Real Madrid-Manchester City in diretta alle 14:00 ET su CBS e Paramount+. Lo spettacolo post-partita seguirà la conclusione della semifinale di ritorno.