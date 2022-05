Thierry Henry dice che il miglior giocatore del mondo è chiaro: ‘Chiudi la votazione, Benzema ha vinto il Pallone d’Oro’

Dopo aver vinto il suo secondo trofeo sabato sotto forma di Champions League, le argomentazioni di Karim Benzema per il Pallone d’Oro stanno crescendo. È stato trattenuto senza reti in finale, dopo che un gol era stato escluso per fuorigioco, ma i suoi 15 gol in Champions League sono stati solo due del record di 17. Non erano nemmeno gol vuoti per il riempimento delle statistiche poiché nove di loro lo erano ha segnato dopo il 60esimo minuto in Champions League per aiutare il Real Madrid a riprendere le partite.

Thierry Henry sa un paio di cose sul fatto che il Pallone d’Oro sia arrivato secondo sia nel 2003 che nel 2006 e l’esperto di CBS Sports ha avuto alcune parole forti da dire sul caso di Benzema per il premio quest’anno. “Volevo solo dire qualcosa alla Francia o a chiunque stia votando [on the Ballon d’Or]. Chiudi le votazioni, Benzema ha vinto. Ciao”, ha detto.

In una stagione in cui Benzema ha vinto la Liga segnando 27 gol e assistendone altri 12 mentre è anche coinvolto in 17 gol in Champions League, Henry ha un punto. Dato che la Coppa del Mondo non si svolgerà prima di novembre, dopo la votazione del 17 ottobre sul premio, è difficile vedere come qualcun altro riuscirà a realizzare abbastanza da tenere una candela a Benzema. Ha appena eliminato due dei suoi avversari più vicini a Mohamed Salah e Sadio Mane nella finale di Champions League. Sarà difficile confrontare qualcun altro con la pura produzione di Benzema.