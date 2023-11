Il test della personalità della farfalla

Questo test della personalità è semplicissimo: basta osservare attentamente l’immagine e selezionare la farfalla che più ti piace. Hai pochi secondi per fare una scelta e leggere l’interpretazione che la accompagna. Leggendo il risultato corrispondente, scoprirai alcuni fatti sulla tua personalità. Affinché questo test della personalità sia efficace, è importante che gli si dedichi la massima attenzione.

La farfalla blu

Se la farfalla blu era la tua preferita tra le cinque, sei uno di quelli che perdona ma prende le distanze dalle persone a causa del dolore che ti hanno inflitto. Ai tuoi occhi, non ha senso continuare a frequentare una persona di cui ti fidavi abbastanza ma che ti ha tradito. Preferisci prendere le distanze senza necessariamente gridare allo scandalo.

Senti che rimanere nella relazione, qualunque essa sia, potrebbe essere foriero di ulteriori dolori: cosa impedisce a questa persona di commettere di nuovo lo stesso errore? In molte situazioni è certamente meglio allontanarsi dalla fonte del proprio dolore. Stai facendo la cosa giusta dando la priorità al tuo benessere mentale senza caricarti di odio verso gli altri.

La farfalla verde

Nel caso in cui tu abbia scelto la farfalla verde, questo significa che sei una persona abbastanza indulgente. Questo perdono è piuttosto selettivo perché avviene soprattutto con le persone vicine, ovvero la tua famiglia e alcuni dei tuoi veri amici. Li privilegi rispetto ad altri e sei in grado di perdonarli perché li ami incondizionatamente.

Si parte dal presupposto che nessuno è perfetto e che errare è umano, dunque non esiti a lasciar perdere quando qualcuno che conosci ti ferisce in qualche modo. Non prendi alla leggera le seconde possibilità e credi che tutti ne abbiano diritto, ma queste persone devono dimostrare quanto valgono. Le chiacchiere non bastano a convincerti! È importante che la redenzione sia accompagnata da comportamenti che dimostrino realmente il rimpianto.

La farfalla rossa

La farfalla rossa è quella che ti ha attratto per prima? Questo indica che sei una persona tutt’altro che ingenua. I cambiamenti improvvisi e repentini non hanno alcun effetto su di te. Se qualcuno decide di farti del male, preferisci diffidare delle scuse, perché per te non hanno senso se non sono accompagnate da un’azione sincera. Sei in grado di perdonare alla sola condizione che la persona che ti ha fatto del male non lo faccia più, in nessun caso.

Ti prendi del tempo per vedere se gli altri prima o poi faranno di nuovo la stessa cosa. Alcuni avranno l’impressione che tu ti sia risentito, ma semplicemente odi correre dietro alle persone. Se un amico decide di tagliare i ponti con te, non ti preoccupi di cercare di rientrare nella sua vita. Se la persona è stata in grado di deluderti, di certo non ne valeva la pena.

La farfalla arancione

Hai scelto la farfalla arancione perché ti sembrava particolarmente bella? Sei uno di quelli che vanno avanti ma non dimenticano. Eviti, per quanto possibile, di complicarti la vita con persone che possono farti del male. Hai quindi deciso di prendere le distanze da loro per non esporti a certi problemi. Rimani un po’ risentito quando qualcuno ti ferisce.

Non lo mostri direttamente alla persona che ha causato il tuo dolore emotivo, ma questa persona lo capisce attraverso la distanza che prendi. Non mancare di farglielo notare di tanto in tanto attraverso piccoli spunti. Hai qualche difficoltà a superare il risentimento e l’amarezza che corrodono il tuo cuore. Devi anche sapere che perdonare non significa necessariamente dimenticare. Il perdono consiste nell’imparare dall’esperienza traumatica per non dover ripetere la stessa cosa. Quando perdoni, non lo fai per l’altra persona, ma solo per te stesso e per la tua tranquillità.

La farfalla viola

Se hai scelto la farfalla viola, l’interpretazione è che sei una persona che ha difficoltà a perdonare. Sei una di quelle persone che credono nel karma e si aspettano solo una cosa: che faccia il suo lavoro correttamente; a volte speri addirittura che proceda il più rapidamente possibile. Le sofferenze e le ferite che ti sono state inflitte rimarranno sempre nella tua memoria.

Potresti anche rimuginarci sopra per ore. Anche se hai sicuramente le tue ragioni per serbare rancore, devi sapere che il rancore è un ostacolo alla felicità. Rimanere prigionieri del passato non ti porterà alcun beneficio. Se ti aggrappi ostinatamente alle tue ferite emotive, ti sarà difficile andare avanti nella vita. Questo non vuol dire che permetterai a queste persone di rientrare nella tua vita, tutt’altro! Significa semplicemente che si fa tabula rasa e si decide di andare avanti con la propria vita.