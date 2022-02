Tesla, Rivian e Lucid: i produttori americani di auto elettriche sotto esame

I mercati vanno visti sempre con prospettiva, allontanandosi dal grafico. Se guardiamo solo alla giornata, corriamo il rischio di perdere molte informazioni importanti. Spesso giorno per giorno ci impedisce di vedere la foresta.

Analisi tecnica NESSUN SEGNALE

Il Nasdaq 100 scende del 13% nell’anno vs. -8% dell’S&P 500 o -6% del Dow Jones. E dentro la tecnologia abbiamo tutto, valori che più o meno reggono bene (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet) e altri che sono caduti dal precipizio (Meta, Paypal, Netflix). Anche il settore dei semiconduttori si fa sentire e nonostante scenda “solo” del 16% dal suo massimo, abbiamo colossi come Nvidia che sono arrivati ​​a correggere il 40% dai recenti massimi storici. Sembrerebbe che i grandi stiano in qualche modo compensando il crollo di molti altri. E i produttori di auto elettriche non sarebbero stati da meno.

Con quanto sopra voglio trasmettere che la correzione della tecnologia è in blocco. E al suo interno, ogni azienda fa quello che può meglio, ancora una volta i giganti sono quelli che resistono meglio all’acquazzone. E il problema attuale è che oggi non si vede la luce in fondo al tunnel. Non c’è alcun catalizzatore a breve termine che ci inviti a essere un po’ più ottimisti. All’incertezza dovuta ai forti rialzi dei tassi operati dalla Fed a fronte di un’inflazione incontrollata, si aggiunge il nervosismo dovuto a un imminente invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Dubbi, dubbi e ancora dubbi. Molte nuvole all’orizzonte di breve termine che non sembrano risolversi dall’oggi al domani. E lo sappiamo per esperienza la cosa peggiore per i mercati è sempre l’incertezza.

Successivamente, analizziamo il grafico dei principali produttori di auto elettriche nordamericane:

Tesla

Il valore è arrivato a correggere il 36% dai recenti massimi storici di novembre ai minimi di gennaio. Ed è stato alla fine di gennaio quando il prezzo ci ha tirato un piccolo “martello” dalla media mobile di 200 sessioni (MM200) o DMA200 in inglese. Fondamentalmente, è una media che di solito funziona abbastanza bene come indicatore di tendenza, in modo che ci dica che un sottostante (qualunque esso sia) è in un trend ascendente dal basso quando la serie di prezzi quota al di sopra di esso. E in una tendenza al ribasso quando viene scambiata al di sotto di essa. La media si calcola sommando i prezzi di chiusura delle ultime 200 osservazioni del sottostante in esame e dividendo il risultato per 200.

L’esperienza mi ha dimostrato numerose volte che questo indicatore può generare segnali irregolari (rumore) sia al rialzo che al ribasso. In altri agisce molto bene come supporto o resistenza a seconda dei casi. Diciamo che è un indicatore che va bene dacci una rapida panoramica di quale sia la tendenza sottostante del sottostante che vogliamo analizzare. Ma questo non è affatto infallibile. Diciamo che mi fido, o meglio ne tengo conto, solo quando mi ha dimostrato che in passato ha funzionato molto bene, come è il caso.

O in altre parole, nella misura in cui Rispettare il prezzo minimo di chiusura annuale ($ 792) è un valore interessante per ottenerlo nelle correzioni e più ci si avvicina ai minimi del “martello” meglio è.

Grafico giornaliero di Tesla (TSLA)

AUTOMOBILISTICA RIVIANA

Nonostante la breve storia del valore, da quando è stato rilasciato in borsa a metà novembre, si sta muovendo entro un canale discendente impeccabile, con le sue puntuali espansioni di prezzo. Da cui ne consegue che finché il prezzo non salterà fortemente al di sopra di esso, non avremo il minimo segno di forza nel titolo. Come resistenza più immediata abbiamo 71,45$ e oltre, anche se molto più lontano, il gap ribassista di 108,87$. E come supporto i minimi storici di gennaio a 50 dollari.

Grafico giornaliero di Rivian (RIVN).

GRUPPO LUCIDO

Dai massimi di novembre ai minimi di fine gennaio il valore è sceso del 55%. All’interno dell’impeccabile fase correttiva degli ultimi mesi l’unica cosa a cui aggrapparsi in questo momento è il supporto a 25,60$. Diciamo che ogni minima possibilità che questo tenti di ristrutturarsi verso l’alto accade perché sì o sì questo supporto regge. Se finisce per perforarlo, non possiamo nemmeno escludere un ritorno al minimo di settembre di $ 16,12. Sopra, lato resistenza, abbiamo 30,85$, 33,76$ e l’area di circa 41$.

senza dubbio Tesla è l’azienda che presenta il miglior aspetto tecnico dei tre. Soprattutto a medio e lungo termine.