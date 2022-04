Tesla crolla a Wall Street dopo l’accordo di Musk per l’acquisto di Twitter

Caduta di Tesla a Wall Street. Le azioni della casa automobilistica elettrica crollano superiore al 10% il giorno dopo l’annuncio del accordo tra Twitter ed Elon MuskCEO di Tesla, affinché quest’ultima acquisisca il social network dell’uccello azzurro.

Ieri pomeriggio, Twitter ha annunciato che avrebbe accettato l’acquisizione ostile di Musk ad un tasso di 54,20 dollari per azione in contanti in una transazione del valore di circa 44 miliardi di dollari. “Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Twitter il 1 aprile 2022, che è stato l’ultimo giorno di negoziazione prima che Musk rivelasse la sua partecipazione di circa il 9% in Twitter”, ha indicato la società.

Tuttavia, gli azionisti di Tesla non sembrano aver accolto con favore questa notizia. Come notato Stampo RussoChief Investment Officer di AJ Bell, “Musk si sta assumendo un enorme rischio utilizzando le azioni Tesla come garanzia” per l’acquisizione di Twitter.

“Se le azioni del produttore di auto elettriche dovessero crollare inaspettatamente, ciò potrebbe creare un enorme sconvolgimento, anche se il suo accordo di pagamento del 2018 le consente di esercitare opzioni a un prezzo di soli $ 70 ciascuna ed è, sulla carta, la persona più ricca del mondo ”, ha aggiunto Muffa.

Per la sua parte, Ben Laidlerstratega dei mercati globali per la piattaforma di investimento multi-asset eToroha spiegato che “il successo dell’offerta per Twitter potrebbe preoccupare anche gli azionisti di Tesla, dal momento che il suo CEO sarebbe coinvolto in un altro progetto su larga scala e potrebbe vendere parte della sua quota del 9,1%.che ha un valore di oltre $ 90 miliardi.

Tesla ha annunciato mercoledì scorso il risultati economici del primo trimestre 2022in cui ne ha comunicato alcuni reddito superiore al previsto: 18.756 milioni di dollari rispetto ai 17.800 previsti. Questa cifra rappresenta un aumento delle vendite al tasso interannuale dell’81% e un utile di 3.320 milioni di dollari rispetto ai 2.200 milioni previsti.