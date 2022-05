Tesla aumenta bruscamente quando Elon Musk sospende la sua offerta su Twitter

Twitter Y Tesla sono diventati Due facce della stessa moneta nelle ultime settimane. Il produttore di veicoli elettrici rimbalza fortemente sopra il 5% a Wall Street dopo Elon Muskil suo CEO, lo ha annunciato sui social media Il contratto di acquisto di Twitter è temporaneamente sospeso.

“L’accordo su Twitter ha sospeso temporaneamente i dettagli che supportano il calcolo che gli account falsi/spam rappresentano meno del 5% degli utenti”, ha scritto il magnate sul suo profilo ufficiale, citando una notizia di ‘Reuters’ che fa eco a queste informazioni. Nonostante questo, Musk ha assicurato di rimanere “impegnato nell’acquisizione” del social network dell’uccello azzurro.

Ancora impegnato nell’acquisizione — Elon Musk (@elonmusk) 13 maggio 2022

L’ascesa di Tesla contrasta con la caduta di Twitter, che lascia il 10% nella sessione e le cui azioni sono a rischio di ritorno ai livelli di pre-disclosure. Il coinvolgimento iniziale di Musk. Inoltre, alcuni analisti lo hanno affermato l’acquisto di Twitter potrebbe diventare una distrazione per Musk e danneggia l’immagine del marchio Tesla.

Tuttavia, l’amministratore delegato della casa automobilistica ha respinto questa possibilità durante la conferenza “Future of the Car 2022”, organizzata dal “Financial Times”, dove, oltre a far cadere quella potrebbe revocare il veto permanente di Donald Trump Nel social network, ha assicurato di essere “fiducioso che saremo in grado di vendere tutte le auto che produciamo”.

Con tutto, Gli investitori di Tesla non sembrano essere d’accordo con le affermazioni di muschio. Principalmente perché le azioni della società sono crollate dopo che è stato rivelato questo Musk userebbe gran parte delle sue azioni Tesla come garanzia per effettuare l’acquisizione di Twitter. Allo stesso modo, Musk non è stato ben accolto dal mercato ha venduto 8,4 miliardi di dollari in azioni Tesla durante l’ultima settimana di aprile. Nonostante ciò, alcuni analisti lo sottolineanoLa possibilità che Musk finisca per acquistare Twitteranche per un prezzo inferiore a quello inizialmente concordato, è qualcosa che gli investitori Tesla non dovrebbero escludere.

Finora quest’anno, i titoli della casa costruttrice di veicoli elettrici sono crollati del 27,8% e accumulano un decremento di oltre il 30% dal momento che il coinvolgimento iniziale di Musk con Twitter è stato rivelato il 4 aprile.