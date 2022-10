Tesco aumenta i salari per la terza volta e blocca i prezzi

Già per la terza volta in un anno, Tesco sta aumentando gli stipendi dei dipendenti del negozio. La catena di supermercati britannica sta inoltre congelando i prezzi di oltre 1.000 prodotti. Non del tutto sorprendentemente, i profitti precipitano allo stesso tempo.

Marchi privati ​​e surgelati

I costi stanno aumentando nella catena di supermercati del Regno Unito Tesco. Nel semestre chiuso ad agosto, l’utile prima delle imposte è sceso di quasi il 64% a 413 milioni di sterline (473 milioni di euro). Tuttavia, le vendite sono aumentate del 6,7% a 32,5 miliardi di sterline (37,2 miliardi di euro). Tuttavia, la crescita comparabile nei supermercati del Regno Unito, il core business dell’azienda, è stata limitata allo 0,7% poiché i consumatori del Regno Unito spendono molto meno.

Le persone stanno passando sempre più alle private label e ai surgelati a causa della crisi del potere di spesa, osserva Tesco. Ad esempio, le vendite del marchio del distributore premium Finest sono effettivamente aumentate del 13% poiché i consumatori si trattano con questi invece che mangiare fuori. Il rivenditore di generi alimentari aveva anche annunciato in precedenza il congelamento dei prezzi di oltre 1.000 prodotti, una mossa che ora è stata prorogata fino al 2023.

Bonus sostenibili

La seconda metà di quest’anno non sta portando molti miglioramenti. Per la terza volta in 13 mesi, Tesco sta indicizzando i salari dei dipendenti: la paga oraria di base nei negozi aumenterà di 20 centesimi a metà novembre, rappresentando un aumento totale della retribuzione dell’8% quest’anno. Tutti questi costi significano che Tesco ora conta su un profitto al dettaglio compreso tra 2,4 miliardi e 2,5 miliardi di sterline per l’intero anno, rispetto ai 2,7 miliardi di sterline dell’anno scorso. Il rivenditore spera tuttavia di risparmiare altri 500 milioni di sterline quest’anno, anche automatizzando le casse.

“Nonostante queste incertezze, le nostre priorità sono chiare. Abbiamo la giusta strategia a lungo termine e continueremo a bilanciare le esigenze di tutti i nostri stakeholder”, afferma il CEO Ken Murphy. Ad esempio, il rivenditore promette di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2025. Anche gli stipendi e i bonus dei dirigenti saranno ora collegati agli obiettivi di sostenibilità.