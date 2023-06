Terrazze piccole ma di stile: le idee di decorazione di Ikea ti sorprenderanno.

Sappiamo che il tuo terrazzo probabilmente non è molto grande, o che assomiglia poco a quelli che si vedono sulle riviste e sui siti di decorazione che si concentrano su ambienti come giardini o grandi cortili. Ma se il tuo è un piccolo terrazzo, lascia che ti diciamo che con il marchio svedese Ikea puoi avere tutto per rendere il tuo spazio simile a uno da modello, il tuo proprio.

Ikea non è solo il negozio di riferimento per arredare i nostri spazi interni in modo semplice e pratico, ma lo è anche per farlo direttamente con mobili di grande qualità e stile per ogni angolo. E sì, gli spazi esterni sono una delle loro specialità, per questo ci siamo avvicinati al loro catalogo per ottenere pratiche proposte con cui decorare il nostro piccolo spazio con molto fascino… e a basso costo.

Ikea rende ideale il tuo piccolo angolo esterno con le sue interessanti proposte

Perché, davvero, la decorazione dei terrazzi è molto gratificante; con pochi accorgimenti, il tuo terrazzo, giardino o balcone può sembrare un piccolo oasi nel deserto della città. Dobbiamo accettare che il nostro appartamento ha i metri quadrati e le dimensioni che ha, ma ciò non significa che non possiamo renderlo a nostro gusto, e per questo con negozi come Ikea li sfrutteremo al massimo.

Decorazione terrazze ikea piccole

Sia che si tratti di un balcone o di un terrazzo, ciò che vediamo dal marchio svedese sono idee per terrazze che ci serviranno sia per terrazze piccole che per terrazze moderne. Molto appariscenti per decorare un terrazzo e goderselo, scoprirai ora mobili e pezzi da giardino, terrazzo e balcone davvero eleganti. Ad esempio, il tavolo da giardino del modello Sundso, che ci è piaciuto molto per queste estati e giornate calde. Il suo prezzo è di 50 euro.

Il tavolo rotondo da giardino Sundso di Ikea per il tuo balcone

In questi piccoli terrazzi di Ikea, funzionalità ed estetica vanno di pari passo, quindi, se segui questa serie di idee che abbiamo nel negozio giallo, manterremo non solo un luogo piacevole, ma anche uno che sarà perfettamente attrezzato per ogni spazio. Parliamo, ad esempio, del tavolo da giardino rotondo, il modello Sundso, che Ikea ci propone in questo momento per serate molto piacevoli.

Mesa jardín Ikea pequeña Sundso terraza

Se si tratta di un balcone piccolo, non preoccuparti, poiché sono mobili come questo che sono pensati per loro, che si adattano meglio al tuo stile e allo spazio disponibile. Questo è un modello che, essendo pieghevole e riponibile, è ideale per questo tipo di ambienti. Essendo in acciaio con rivestimento in polvere, il tavolo è durevole e richiede poco manutenzione. Disponibile in vari colori (grigio, arancione, giallo e verde), ha una dimensione di 65 cm.

Lo scaffale Hills di Ikea per un ambiente confortevole e bello

Gli accessori, come le sedie da terrazzo, insieme ai cuscini per sedie da giardino, sono un altro modo per decorare questi bellissimi spazi in cui, se si gioca bene con ogni pezzo, l’insieme può essere davvero sorprendente. Sì, è vero che un tappeto e uno dei nostri ombrelloni delimitano perfettamente lo spazio di un piccolo oasi, dove rilassarsi dopo una dura giornata di lavoro. Ma possiamo farlo anche con mobili come lo scaffale Hills.

Estantería exterior ikea pequeña Hills

Parliamo dello scaffale che piace di più, ed è molto adatto per questo tipo di spazi più piccoli. Come si vede nell’immagine, si presenta come una pratica soluzione di stoccaggio in acciaio zincato, ideale per spazi piccoli sia interni che esterni. Possono essere balconi, ingressi, cucine o persino bagni. Robusto, leggero e approvato per le zone umide, costa 15 euro da Ikea.

Proteggiti dal sole e dal calore con l’ombrellone sospeso Hisso, di Ikea

Di grande aspetto per i nostri interessi, anche per i budget più bassi, dal negozio Ikea scopriremo un’altra grande proposta per avere una terrazza di grande stile e design, anche se di dimensioni più ridotte o piccole. Ci riferiamo a un ombrellone sospeso, il modello Hisso che Ikea vende nel migliore dei modi in questo momento, anche per la sua buona apparenza e colore.