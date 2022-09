Teresa Helbig e Álvaro Calafat, due modi di intendere l’abito che brilla sulla passerella di Madrid

La seconda giornata di passerella di questo venerdì a Madrid ha ruotato attorno all’abito e alle sue diverse rivisitazioni. Theresa Helbig lo presenta come romantico e bucolico “con un tocco di teppismo”, mentre Alvaro Calafat, trasgressiva, sexy e versatile. Entrambi convincono.

“Siamo partiti dall’idea di come ci vestiremmo per andare al Fuji Rock Festival o al poliedrico Pitchfork Musical Festival”, racconta Helbig (Barcellona, ​​Spagna, 1963), che ha lavorato per realizzare capi “festivi e chulescas”.ma anche sofisticata, canaglia e “con un tocco di delinquente”.

Ispirato dalle cantanti americane Janis Joplin, Debbie Harry o Patti Smith, Helbig esegue il rendering omaggio alle feste musicali con una serie di capi preziosi in cui spiccano mani artigiane che ricamano e intrecciano con delicatezza. In questa occasione ricorre a un laboratorio a Milano (Italia) per recuperare una tecnica di ricamo a guipure con la quale ha creato abiti di grande delicatezza.

@teresahelbig presenta una collezione festosa, cool, fantasiosa, sofisticata e teppista ispirata a personaggi e stili musicali importanti. I loro design incorporano tessuti come pelle e seta, con dettagli in glitter e pizzo.#MBFWMadrid pic.twitter.com/UBLuc0bFiw — MBFWMadrid (@MBFWMadrid) 16 settembre 2022

Concepiti dalla sensualità e dalla fluidità delle linee, alcuni pezzi trasudano carattere, come una giacca con pelli diverse o un completo in nappa blu metallizzato, che “ha un po’ di motomami”.

colori come il beige, rosa, verde oliva colorano le sagome che cercano di emancipare le donne, tra cui spicca un miniabito ricamato con oltre 9.000 cristalli.

Una collezione in cui prevale la mano dell’artigiano, un plus apprezzato da celebrities come le attrici americane Zendaya o Halle Berry.

Dopo l’interruzione della pandemia, Helbig ripete l’esperienza di mostrare il suo lavoro a Los Angeles (USA): “Ad ottobre farò una presentazione per cercare di attirare più clienti americani”.

Alvaro Calafat

Prima, Alvaro Calafat (Málaga, Spagna, 1989), che ha debuttato sulla passerella di Madrid, ha proposto pezzi scultorei di qualità “coniugando artigianalità e tecnologia”secondo il progettista.

Con l’esperienza di due collezioni allo 080 Barcelona Fashion, 6.000 euro e tanto entusiasmo, Calafat ha presentato un lavoro che ha sviluppato dopo la morte di un amico e un successivo viaggio in India.

“I due estremi dell’amore sono la morte e il sesso, e la collezione parte da lì“, aggiunge il designer, che gioca con i volumi per nascondere o mettere in risalto il corpo.

Calafat non funziona stagionalmente. Nei suoi abiti, che non hanno sesso né data di scadenza, risaltano le fantasie e un materiale sostenibile che si ottiene riciclando le macerie -scafi e rifiuti che derivano dalla demolizione di un edificio-.

“Un materiale che usa per stampare capi in 3D costa poco”, nelle parole di questo stilista formatosi “per strada”.

Duarte

Colorata e vicina all’arte è la proposta di Duarte, secondo il suo direttore creativo Carlo Duarteche ha presentato modelli per uomo e donna ispirati ai colori della Costa Azzurraprecisamente a Saint Paul de Vinces, luogo in cui alcuni degli impressionisti si rifugiarono per dipingere.

“È una collezione più audace” della precedente, in essa trasferisce un’ipotetica finestra “aperta sul mondo”, che manifesta con tagli nei capi che lasciano intravedere la pelle e che disegna con strass.

Trasparenze e stampe ispirate alle immagini dei quadri colorano abiti e bluse mentre capi in cotone riciclato, a righe verticali, richiamano i toni ei colori dell’estate.

DUARTE propone una stagione dalle silhouette rilassate e dai volumi definiti, lavorando su tessuti leggeri per creare giochi di colore. Dipingi pennellate di dipinti post-impressionisti in cui il colore è il culmine delle composizioni.#MBFWMadrid pic.twitter.com/dxQZCmM9c1 — MBFWMadrid (@MBFWMadrid) 16 settembre 2022

Ruiz de la Prada

La giornata si è conclusa con la coloratissima proposta degli spagnoli Agatha Ruiz de la Pradache al ritmo vitale della musica”metallo pesante” ha mostrato modelli realizzati con tessuti sostenibili.

Una collaborazione con l’azienda spagnola Pyratex, specialista in tessuti a base di banana, bambù o legno.

Campione del riciclo, il designer ha scelto di “aprire la strada” in questo senso. Infatti, alcuni dei capi della collezione sono realizzati con rimasugli dei pezzi principali.

“Anche l’abito da sposa è fatto di patchwork”, dice con orgoglio.

Tuttavia, si rammarica che al momento “la moda non sia preparata a realizzare una collezione completamente sostenibile”.