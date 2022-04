Terapia mirata, chiave per una cura del cancro di successo

La recente scoperta del nuovo farmaco, ancora in fase 1 di sperimentazione e che blocca le cellule staminali dei tumori solidi e la comparsa di metastasi, pone l’accento su terapia mirata o medicina personalizzata. I risultati sono stati pubblicati su ‘Nature Cancer’ e sono promettenti: questo farmaco candidato è stato testato con successo su 10 pazienti. Il trattamento è svolto dal anticorpo MCLA-158, rispondendo al nome commerciale di Petosemtamab.

“Questa scoperta rivela dove vanno le cose Negli ultimi anni abbiamo capito che il cancro non è una malattia, ma un insieme di varie patologie. E ciò che comanda ora è il terapia mirata, medicina personalizzata”, afferma Alvaro Rodriguez-Lescure, Vicepresidente della Società Spagnola di Oncologia Medica (Seom). Secondo questo oncologo, “la chiave del successo” è progettare farmaci che colpiscano le “peculiarità genomiche e molecolari” di diversi tipi di cancro.

"Non si parla più di cancro ai polmoni o al seno, ma di tumori del polmone o della mammella. ognuno ha un caratteristiche diverse che fanno funzionare alcune strategie mirate e altre. Questo personalizzazione del trattamento è ciò su cui viaggia l'intero sforzo di ricerca e sviluppo. E un esempio è questo farmaco anticorpale MCLA-158, che è ancora in fase 1″, aggiunge Rodríguez-Lescure.

Altri trattamenti

Negli ultimi mesi, un altro dei progresso più significativo nel campo del cancro era la scoperta del farmaco trastuzumab deruxtecan, che cosa migliora il sopravvivenza libera da progressione a 12 mesi di pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2-positivo, uno dei più aggressivi.

Lo studio, pubblicato a marzo in “Il New England Journal of Medicine” e guidato dal direttore della Centro internazionale per il cancro al seno (IBCC), Javier Cortés, fornisce il risultati “più positivi nella storia del cancro al seno”poiché il tasso di scomparsa totale del tumore si verifica nel 16,1% dei pazienti, rispetto all’8,7% ottenuto con il trattamento standard, TDM1.

Rilevante anche, a febbraio, uno studio di fase 3 del Gynecological Oncology Group (GOG) degli Stati Uniti e dell'European Network of Gynecological Oncology Trials Groups (Engot) pubblicato anche su "The New England Journal of Medicine" ha mostrato l'efficacia di anticorpo anti-PD-1 cemiplimab come trattamento per i pazienti con cancro cervicale. È stato il più ampio studio clinico condotto su questi pazienti e cemiplimab, il primo trattamento immunitario a mostrare un miglioramento della sopravvivenza globale.