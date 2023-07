Tenniscore: partecipa alla tendenza ispirata a Wimbledon che persino Lady Di ha seguito

Lady Di è stata una delle prime a lanciare la tendenza Tenniscore che si ispira a Wimbledon e che attualmente è molto popolare in Italia. Dopo aver avuto un campione come Carlos Alcaraz nel nostro paese, oltre alle lezioni di tennis e paddle per imitare il suo stile, vengono anche copiati alcuni look di questo famoso torneo. C’è un capo che è stato e sarà un trend per decenni e che non puoi perderti. In questi saldi, cerca un polo bianco, è la migliore rappresentazione di questa tendenza Tenniscore inaugurata da Lady Di.

Unisciti alla tendenza ispirata a Wimbledon che persino Lady Di ha seguito: Tenniscore

Su Shein, per soli 6 euro hai un polo bianco ideale per unirti a questa tendenza Tenniscore. Puoi abbinarlo a un paio di jeans o a una gonna che hai in casa, ti starà bene indipendentemente dallo stile che scegli. È il miglior alleato per le tue uscite o le tue occasioni speciali con un tocco formale di questa stagione.

Lo stile Tenniscore può essere rappresentato fedelmente grazie a un marchio come Benetton. Un’opzione molto speciale in questi saldi. Proprio così, con un pantaloncino sportivo verde, uscirai per strada rendendo omaggio a una vera Lady Di. Questo polo bianco è inoltre scontato, costava 45 euro e ora viene venduto a 25 euro.

Polo ha il suo classico polo bianco a metà prezzo, costa meno di 40 euro ed è anche un’ottima opzione per questo stile tennis che stiamo cercando. Nonostante sia un polo da golf, differisce poco da un tipo di capo che potrebbe diventare quello che fa la differenza principale nel nostro guardaroba estivo.

Il miglior polo bianco per rappresentare questo stile, ma anche il più costoso, è quello di Lacoste. Uno dei marchi di moda preferiti dai tennisti, che ha in questo capo uno dei suoi classici intramontabili. Spenderai un po’ di più, ma ti porterai a casa un capo d’abbigliamento con cui avrai sempre successo. È venduto a soli 49 euro in alcuni outlet come Zalando.

Combina i tuoi poli da tennis con gonne o pantaloni dallo stile sportivo. Potrai uscire per strada comoda e alla moda con questo elemento sportivo di cui innamorarti e con cui rendere omaggio agli eroi di Wimbledon.

4.7/5 - (12 votes)