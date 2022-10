Tendenze pavimenti 2022

Con la mania del telelavoro, trascorriamo sempre più tempo a casa. Non sorprende, quindi, che molti stiano cercando di migliorare i propri interni per aumentare il proprio senso di benessere. Cambiare i pavimenti è una delle soluzioni efficaci per portare un ambiente a proprio piacimento senza rinnovare tutto. Scopri alcuni rivestimenti per pavimenti che quest’anno segneranno i nostri spazi in modo splendido.

Data la vasta superficie che occupa in ogni ambiente di una casa, il pavimento è un componente che merita grande attenzione. Che si tratti di una strategia adottata dai nuovi proprietari per sentirsi rapidamente a casa o dagli occupanti che desiderano aggiornare il proprio arredamento prima di vendere, la sostituzione di pavimenti obsoleti può rendere uno spazio molto più attraente. Come bonus, i nuovi pavimenti aggiungono valore a una casa!

Vinile morbido: lo adoriamo!

Prodotto da scoprire quest’anno: il vinile flessibile Beaver. È un buon isolante acustico, che è un vantaggio per garantire il comfort delle persone che condividono lo stesso spazio in una casa, un condominio o un appartamento, o per evitare di disturbare i vicini. È rivestito con un rivestimento UV che lo rende più facile da mantenere e più resistente ai graffi.

Come la ceramica, la tendenza è verso i grandi formati, cioè le doghe più larghe. Sul lato colore spiccano le finiture dall’aspetto naturale, come il finto legno, la ceramica o il marmo.

Il pavimento riscaldato non è più riservato alla ceramica: ora è possibile abbinarlo al vinile. Regalati ancora più comfort in ogni ambiente della casa!

Installazione: un gioco da ragazzi!

Uno dei grandi vantaggi del vinile flessibile è che è facile da installare e rimuovere poiché non richiede colla. Se sei un tuttofare nel cuore, puoi eseguire l’installazione da solo senza alcun problema! Una guida all’installazione completa con video è disponibile anche sul sito Web dell’azienda per aiutarti.

pura ceramica

Dal lato della ceramica, la tendenza è per tonalità chiare e raffinate come il bianco e il grigio. Anche le piastrelle di grande formato (24 pollici x 24 pollici o 12 pollici x 14 pollici) sono popolari: conferiscono agli spazi un aspetto moderno e accentuano l’idea di grandezza. Infatti, limitando le fughe, la superficie dà l’illusione di essere un unico blocco continuo.

Come bonus, le piastrelle XXL richiedono meno manutenzione. Poiché il comfort domestico è uno dei motivi addotti per sostituire un vecchio rivestimento, in bagno e in cucina sono d’obbligo i pavimenti riscaldati. Mai più ceramica fredda!

Servizi di progettazione e installazione professionali sono disponibili in negozio. Informati!