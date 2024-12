Entrare nel mondo della moda può essere una sfida, soprattutto per le donne con piedi piccoli. Trovare scarpe alla moda che si adattino perfettamente può sembrare un compito arduo. Ma non temete, ci sono molte marche di scarpe che offrono numeri piccoli senza compromettere lo stile e il comfort. Questo articolo evidenzierà le migliori marche di scarpe per piccole taglie, principalmente quelle spagnole e portoghesi.

Dove trovare scarpe per piedi piccoli ?

Negozi fisici e online

Molti negozi di calzature offrono una varietà di opzioni per le taglie più piccole. Tuttavia, la scelta migliore potrebbe essere cercare online. I negozi online come Zalando, Amazon e eBay offrono un’ampia selezione di scarpe in piccole misure.

Siti web specializzati

Inoltre, ci sono siti web specializzati nella vendita di scarpe per piedi piccoli come Chaussminimaxi, Liliboty e Andypola. Questi offrono una vasta gamma di stili e modelli adatti a tutte le occasioni.

Continuiamo ora con l’analisi delle marche specializzate nelle piccole taglie.

Le marche specializzate in piccole taglie

DANSI (Spagna)

DANSI è un brand spagnolo noto per le sue creazioni uniche ed eleganti. Offre una vasta gamma di modelli adatti alle piccole taglie, con un accento sullo stile mediterraneo.

Softwaves (Portogallo)

Il marchio portoghese Softwaves è famoso per la sua combinazione di moda e comfort. Le loro scarpe sono dotate di solette morbide, perfette per l’uso quotidiano.

Ora passiamo a due paesi ben noti nel mondo della calzatura: Italia e Spagna.

Calzature italiane e spagnole: il savoir-faire riconosciuto

Made in Italy

L’Italia è rinomata per le sue calzature di alta qualità. Marche come Salvatore Ferragamo e Gucci offrono numeri piccoli nelle loro collezioni, unendo design sofisticato e artigianalità impeccabile.

Made in Spain

Anche la Spagna ha un ricco patrimonio nella produzione di scarpe. Marche come Dansi e Camper sono famose per la loro attenzione alla qualità e al comfort, offrendo numeri piccoli nei loro assortimenti.

Dopo aver esplorato le opzioni disponibili, diamo uno sguardo ad alcune scelte chic e alla moda.

Piccoli souliers : le opzioni chic e tendance

MZ Made for Petite (Francia)

MZ Made for Petite è specializzata in scarpe per taglie molto piccole (a partire dal 33). Offre stivaletti bianchi e tacchi moderni, combinando stile e comfort.

Chaussminimaxi (Francia)

Chaussminimaxi offre una gamma variegata di scarpe dalle taglie 32 a 36, con modelli adatti per tutte le occasioni, dagli stivaletti alle sandali.

Ora, diamo un’occhiata più da vicino a due marche francesi particolarmente apprezzate.

Liliboty : sandali eleganti per l’estate

Gli stili offerti

Liliboty ha un assortimento impressionante, che va dalla taglia 31 alla 35, offrendo low boots, stivaletti con tacchi a spillo e sneakers casual eleganti.

COSMOPARIS : l’eleganza alla francese

La collezione Cosmoparis

Conosciuta per il suo design sofisticato e chic, COSMOPARIS offre numerose opzioni di scarpe per le piccole taglie. La sua collezione varia da ballerine a tacchi alti, tutti progettati pensando al comfort.

Prima di concludere, ecco alcuni consigli su come scegliere le scarpe quando si è sotto l’1.60m.

Come scegliere le sue scarpe quando si misura meno di 1m60 ?

I fattori da considerare

Se misurate meno di 1m60, ci sono diversi fattori da considerare quando scegliete le vostre scarpe. È importante conoscere la forma del piede, se avete i piedi piatti o un arco plantare più pronunciato. Inoltre, è cruciale scegliere marche che offrono un adeguato sostegno dell’arco plantare e una buona ergonomia.

Nel panorama della moda attuale, l’industria delle calzature per piccole taglie offre sempre più scelte per le donne con occhio per lo stile. Con marche come DANSI, Softwaves, MZ Made for Petite e molte altre a disposizione, è ora possibile unire moda e comfort nei propri acquisti. Piattaforme online come Liliboty facilitano l’accesso a queste marche, rendendo la ricerca della scarpa ideale più semplice che mai.

4.7/5 - (9 votes)