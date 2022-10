Tendenze: doghe in legno

Flirtando con stili giapponesi e scandinavi, japandi è l’ultima tendenza nel design minimalista. Scopri questo stile che ispira calma e serenità grazie ai decori che seguono e scopri come sfruttare in modo bello i materiali naturali e il gioco delle trame.

Una cucina organica e pratica

Questa cucina abbastanza piccola è stata completamente ridisegnata per favorire una circolazione ottimale e aumentarne la funzionalità. Abbiamo privilegiato un layout di tipo laboratorio che consentisse l’aggiunta di un ampio piano di lavoro e di armadi. Con il mix di granito con finitura anticata e legno (noce americano rustico) come accenti e l’aggiunta di un backsplash in ceramica esagonale marmorizzato, lo stile caldo della casa è stato preservato.

Doghe in legno: trasformazione ispiratrice di un’isola cucina

Le doghe di legno sono ovunque in questi giorni. Questa stimolante trasformazione di un’isola da cucina ti darà sicuramente delle ottime idee per rinnovare la tua cucina!

Bagno giapponese

È la tendenza Japandi che ha dato il posto d’onore alle doghe in legno nei nostri decori? Una cosa è certa, le lamelle disposte orizzontalmente o verticalmente ricordano l’arredamento minimalista giapponese mentre aggiungono un’estetica architettonica scandinava a una stanza (da cui la parola “japandi”, una contrazione delle parole “Giappone” e “Scandinavia”).

Il tipo di legno, chiaro o scuro che sia, dona una nota distinta al bagno. Disposte a formare una parete divisoria traforata, su una porta, sul pavimento o come decorazione murale, queste strisce di legno conferiscono una bella struttura alla stanza.

Atmosfera soft in una camera da letto dai toni pastello

Dato che la loro camera è passata da priva di personalità a un bozzolo accogliente e avvolgente, la giovane coppia di proprietari afferma di non aver mai dormito così bene! Ciò è in parte spiegato dal tenue blu sfumato di grigio che appare sulle pareti, nonché dagli accessori che aumentano di dieci volte il comfort.

Ispirandosi al designer, i proprietari hanno realizzato da soli la testiera utilizzando doghe in legno. Risultato: un ambiente caldo, caratterizzato dallo stile scandinavo e favorevole a un sonno di qualità.

Cucina scandinava e funzionale

Lo spirito scandinavo sa combinare brillantemente modernità e tocchi organici. Sostenendo semplicità, minimalismo e funzionalità, questo stile di arredamento mette in evidenza una tavolozza monocromatica in cui il bianco diventa un fornitore di luce e un amplificatore di spazio, materiali naturali, come il legno (inoltre pallido, per respirare un vento di leggerezza), così come layout aperti dove le linee pulite e gli arredi integrati hanno la precedenza, lasciando respirare lo spazio. L’idea è quella di creare un interno ergonomico e invitante, senza artifici.

Una cucina mezzo secolo moderno

Questa cucina contemporanea rende un bellissimo omaggio al legno mostrando un’atmosfera calda che trascende i secoli.

Lo stile mezzo secolo il moderno non sta per scomparire dai nostri decori contemporanei. Dalla metà del 20° secolo, questo stile si basa su un’atmosfera senza tempo che dà il posto d’onore a mobili in legno o impiallacciatura di legno dall’aspetto retrò, così come a pezzi emblematici (in modelli autentici o riproduzioni) disegnati dal dopoguerra pionieri del design degli anni ’50, come Charles e Ray Eames. Esalando un tocco di nostalgia, questo universo unico si traduce in spazi abitativi caldi e accoglienti.

Armadio multimediale architettonico

Come ignorare il contributo di questo mobile multimediale? Unisce calore, audacia ed eleganza. In altre parole, è semplicemente maestoso! Riunisce tutto ciò che desideri in termini di design: estetica e funzionalità. Inoltre, sottolinea meravigliosamente l’architettura esistente e si integra perfettamente con il resto del layout.

Mobili in legno scanalato

Le forme rotonde sono ovunque, fin nei minimi dettagli. Una nuova tendenza è appena apparsa sul nostro radar della decorazione: mobili in legno scanalato.

Di cosa si tratta? Con una finitura in listelli di legno arrotondati, impiallacciati sul frontale dei mobili (ante di armadi o credenze, gambe di tavoli), che conferisce loro un nuovo stile contemporaneo. Questo è uno dei progetti fai-da-te più popolari del momento, poiché è possibile realizzare questa impiallacciatura da soli con bastoncini di legno e colla.