Tendenze 2023: I migliori costumi da bagno per l’estate già indossati dalle celebrità!

L’estate sembra ancora lontana, ma può arrivare in un attimo. Perché non essere subito all’avanguardia delle tendenze dei costumi da bagno 2023? Molte celebrità internazionali hanno già mostrato foto di loro in abiti da spiaggia.

In questo articolo, scopriremo i “swimwear” che adottano al mare. Ciò ti permetterà di sapere cosa indossare per essere al passo con la moda durante le prossime vacanze!

Tendenze maillot 2023: tenute perfette per le tue vacanze!

Le amanti dello stile sanno che indossare gli stessi abiti dell’estate precedente non è l’ideale. Lo scopo di questo articolo sulle tendenze dei costumi da bagno 2023 è appunto quello di darvi ispirazione. Da un po’ di tempo a questa parte, alcune celebrità sono state notate con dei swimwear molto stilosi che probabilmente domineranno l’anno. Facciamo quindi il giro di queste famose tenute!

Se vuoi attirare l’attenzione in spiaggia, i swimwear simili a quello indossato da Irina Shayk faranno al caso tuo. La modella e modella russa ha optato per un completo da spiaggia completamente nero. Sembra che le sfumature scure e mature siano tra le tendenze dei costumi da bagno 2023! Questo stile è particolarmente consigliato per le donne con una certa altezza, superiore a 1,75 m!

Kendall Jenner ha optato per un colore neutro per il suo due pezzi. Però, per spezzare il tono troppo monotono, si è rivolta a motivi floreali per un tocco gioioso. Notiamo che ha indossato un costume da bagno firmato Heavy Manners. Ciò che Kendall indossa sarà probabilmente una delle tendenze dei costumi da bagno 2023 più apprezzate!

Dai swimwear indossati da Irina Shayk e Kendall Jenner, molte persone crederanno che i colori neutri saranno i migliori. Tuttavia, questi sono solo due esempi di tendenze dei costumi da bagno 2023. Per il resto, ci rivolgeremo a celebrità che indossano abiti pieni di colori! Forse alcune sfumature vivaci ti andranno bene un po’ di più!

Tenute molto colorate da indossare in spiaggia per l’estate 2023!

Parliamo quindi del swimwear recentemente mostrato da Dua Lipa e che non passa inosservato. L’artista ha recentemente mostrato una foto di sé indossando un completo da spiaggia in crochet. Quest’ultimo è un costume firmato dalla compagnia italiana GCDS. Va detto che non manca di originalità, il che gli vale un posto tra le tendenze dei costumi da bagno 2023!

Questo swimwear indossato da Dua Lipa ha 2 piccole teste di Hello Kitty sulla parte superiore. Per il basso, domina un colore rosso con un motivo a scacchi. Ma l’abito da spiaggia dell’artista è tutt’altro che infantile. Si potrebbe addirittura dire che questi due pezzi figuranti tra le tendenze dei costumi da bagno 2023 fanno risaltare molto bene la femminilità. Non passerai inosservato in spiaggia se deciderai di optare per lo stesso stile quest’anno!

Per l’unica e sola Hailey Bieber, non ha esitato a scegliere un colore neon verde molto vivace. Un colore che alcune persone esiteranno a indossare, ma che è una delle tendenze dei costumi da bagno 2023. Anche se non sei molto entusiasta del neon, forse dovresti comunque provarlo?

Infine, parliamo dell’abito di Rita Ora che figura tra le tendenze dei costumi da bagno 2023. La cantante non ha esitato a indossare un completo pieno di colori diversi. Sul suo vestito si trovano sia il giallo che il blu e alcune altre sfumature. Il suo swimwear pieno di colore non è comunque molto vistoso.

Tendenze maillot 2023: come scegliere un buon swimwear?

Speriamo che arrivando qui, tu sia ora un po’ più informato sulle tendenze dei costumi da bagno 2023. Potresti aver trovato diversi abiti da spiaggia che ti piacerebbe indossare durante l’estate, ma sei indeciso. Questo è del tutto normale, scegliere un buon swimwear è importante. Questo perché lo indosserai in un luogo pubblico!

Se sei una persona spesso complessata dalla morfologia del tuo corpo, opta per un swimwear semplice. Scegliere un abito un po’ troppo aderente rischia di far risaltare le forme che trovi sgradevoli. Per le donne che si assumono il loro corpo al 100%, tutte le tendenze dei costumi da bagno 2023 che abbiamo presentato ti andranno bene!