Tendenza moda: Mango ripropone gli accessori indispensabili della stagione autunno-inverno!

I bei giorni stanno per finire, nonostante l’ondata di caldo. Mentre questa punisce i francesi, Mango ha già un piano preciso per l’arrivo della stagione autunno-inverno. Infatti, il marchio ha iniziato a rifornire i suoi scaffali per queste mezze stagioni.

Tra queste due periodi dell’anno, è abbastanza difficile scegliere le scarpe da indossare. Ma non preoccupatevi perché l’azienda spagnola ha trovato un bel paio di scarpe per l’occasione! Scoprite tutti i dettagli nelle righe del nostro articolo!

Mango: Un marchio di fiducia!

La stagione estiva sta per finire! L’occasione per i grandi marchi, come Mango, di rinnovarsi e lanciare alcune meraviglie. Prendiamo ad esempio questi bellissimi jeans a pancia piatta usciti dall’azienda. Un capo che ha fatto concordare innumerevoli appassionati di moda.

E se siete senza idee su come rinnovare il vostro guardaroba, affidatevi a Mango. Quest’ultima ha già tutto pronto per voi! Inoltre, la mezza stagione promette di distinguersi per la scelta di colori vivaci e allegri. Ma la collezione autunno-inverno dell’azienda si concentra anche su un ritorno al passato.

I colori e le forme iconiche degli anni ’50 saranno le grandi tendenze su cui Mango si focalizza per i prossimi mesi. E possiamo dire che le chicche non mancano! Infatti, ci sono alcuni piccoli capi indispensabili per concedersi un piacere senza dover svuotare il portafoglio. Un’occasione da non perdere a causa dell’inflazione che ha causato gravi danni finanziari.

Abbiamo quindi puntato gli occhi su questo bel paio di mocassini firmati Mango. Resi popolari negli anni ’50, questi mocassini con fibbia promettono di abbellire un outfit senza appesantirlo troppo. Possiamo sicuramente definirli semplici, o quasi, a causa del loro colore nero. Visti dall’alto, questi accessori sono simili ai mocassini classici con la loro fibbia dorata, nera opaca fino a quando non si guarda la suola.

Mocassini per la mezza stagione!

Mango ha puntato su una suola abbastanza alta per questo paio di mocassini. Queste scarpe sono disponibili presso il negozio spagnolo dalla taglia 35 alla 42, con suole “track”. Questo design permette a chi le indossa di guadagnare un po’ di altezza. E ovviamente, darà un tocco di classe al proprio look!

Potete abbinare questi bellissimi mocassini Mango con un pantalone aderente alla altezza dei polpacci. Ma indossarli con un paio di jeans è anche un’ottima alternativa. Si tratta principalmente di raffinatezza combinata con eleganza. Mentre il marchio offre una vasta gamma di abiti, questi mocassini interamente in pelle sembrano valorizzare un altro tipo di outfit.

Le fashioniste sanno bene che la pelle non è alla portata di tutti i budget. Infatti, il suo costo è piuttosto elevato! Ecco perché i designer di Mango hanno puntato tutto nella realizzazione di questi mocassini. Quindi, sappiate che il prezzo di vendita di questo paio interamente in pelle presso il marchio è di 69,99 euro.

Il suo prezzo è certamente un po’ elevato, ma questi mocassini in pelle sono un investimento sicuro per l’autunno e l’inverno. Molto curati, questi accessori di moda indispensabili non dureranno solo per la mezza stagione. Possono essere indossati senza problemi per diverse stagioni consecutive! Mango ha infatti voluto che questi mocassini rispondessero alle esigenze della sua clientela!

Mango ha lanciato un prodotto di qualità con un tocco di eccentricità!

Mango ha la reputazione di offrire prodotti di qualità che sono sempre all’avanguardia. Ma questa volta, ha voluto che lo stile di questi mocassini avesse un tocco di eccentricità. Un criterio che raramente troviamo nell’azienda. Apparentemente, non ha paura di correre dei rischi per distinguersi durante questa mezza stagione.

Mango ha iniziato con il dorato. Un colore perfetto per affrontare la fine dei bei giorni. Poi, l’azienda ha voluto che chiunque indossi queste scarpe guadagni qualche centimetro in più! Questi mocassini sono infatti quelli che ci servono per rimanere alla moda e chic durante la stagione autunno-inverno.