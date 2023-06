Tendenza moda: le borse di lusso che tutte le appassionate di moda indosseranno quest’estate 2023!

Per essere alla moda quest’estate, non dovrai pensare solo al tuo outfit. Infatti, la borsa è l’accessorio indispensabile per essere sicura di fare un’ottima impressione. Per aiutarti, abbiamo selezionato per te i modelli che vedrai ovunque questa estate.

Inoltre, le appassionate di moda hanno già tutte optato per queste borse di lusso. Quindi, scopriamole subito qui sotto!

La piccola borsa sarà la grande tendenza da non perdere questa stagione estiva

Lo sai già, ma per essere alla moda, è essenziale prestare attenzione agli accessori. Quindi, la borsa è un capo d’abbigliamento importante da non trascurare nel tuo outfit.

Se vuoi essere alla moda quest’estate, dovrai assolutamente adottare la moda della piccola borsa. Infatti, la tendenza sarà ai modelli mini. È il caso del modello iconico del marchio Jacquemus.

Questa borsa di lusso fa parte dei capi imprescindibili della stagione. I modelli di borse di tendenza Jacquemus hanno un’estetica elegante e curata. Questo modello donerà un tocco di raffinatezza al tuo look.

Potrai optare per una borsa nera lucida che potrai indossare con qualsiasi outfit. Le sue maniglie imponenti donano un tocco di originalità. Per trovare il modello che ti piace, basterà fare un giro sul negozio online 24S.

Questa estate, il colore gradualmente entrerà nel tuo guardaroba e sulle tue borse

Adesso che il sole e le belle giornate sono tornati, sicuramente avrai voglia di adottare outfits un po’ più colorati e vitaminici. Per fortuna le borse colorate saranno molto di moda durante tutta la prossima stagione.

Alcuni colori saranno più richiesti di altri. Potrai optare per il viola, il giallo o il verde. Abbiamo trovato la borsa ideale per quest’estate: si tratta di una borsa giallo pastello del marchio Bottega Veneta.

Il modello Jodie è perfetto per le belle giornate. Questa borsa di lusso è molto di tendenza tra gli appassionati di moda. La sua forma originale donerà quel tocco di stile che mancava al tuo outfit.

Non preoccuparti, anche se questa borsa del marchio Bottega Veneta è colorata, potrai indossarla facilmente nella vita di tutti i giorni. Quest’ultima si abbinerà bene sia con dei jeans a vita alta e una camicia in lino sia con un abito lungo e fluente. Una volta che avrai adottato questa borsa giallo pastello, non vorrai più separartene.

Per essere alla moda questa stagione, punta su una borsa a mano bianca

Se non sei una grande fan dei colori vivaci, non importa. Infatti, non lo sai forse ancora ma il bianco sarà anche lui molto di tendenza nella prossima stagione. Per seguire la moda, dovrai optare per un total look bianco. Il tuo outfit e i tuoi accessori dovranno sfoggiare una tonalità bianca splendente. Per farlo, potrai contare su questa magnifica borsa di lusso del marchio Maison Margiela.

Si tratta di un modello abbastanza originale ma che rimane comunque abbastanza sobrio. Grazie al suo tono splendente, apporterà un tocco di luce al tuo outfit. È la borsa perfetta per le belle giornate. Con quest’ultima, potrai creare i tuoi migliori outfit monocromatici bianchi. Ma, è anche una borsa che potrai indossare con le stampe o con outfit un po’ più originali senza rischiare di commettere un errore di gusto.