Tendenza: il velluto a coste torna prepotentemente per un inverno avvolgente e alla moda

Questa stagione, velluto a coste Il velluto a coste sta tornando prepotentemente nei nostri interni. Se siamo abituati a vederlo nelle collezioni di moda, il velluto a coste ha trovato spazio anche in casa. Disegnato dagli anni ’70 questo materiale, noto come Velluto a coste in lingua inglese, ci permetterà di creare un’atmosfera bozzolo e confortante in ogni stanza della casa.

Velluto a coste per un interno accogliente ed elegante

Conoscete già il velluto detto uni, a tatto morbido e aspetto lucido ? Scoprire velluto a costeIl velluto a coste, come suggerisce il nome, è decorato con piccole nervature e fibre ritorte. Conserva un tocco molto morbido e ha bei riflessi. Il materiale delle stelle del anni Settanta, Il velluto a coste sta tornando prepotentemente in auge nell’arredamento della casa, offrendoci un interno avvolgente, ma anche elegante.

Tendenza: come adottare il velluto a coste negli interni?

Cuscini, divani, poltrone, tende e poggiapiedi Il velluto a coste ha trovato posto in quasi tutti gli interni. L’idea? Adottate questo materiale di tendenza a piccoli passi per non esagerare. Pensate a mescolare i colori a poltrona in velluto a coste color tortora si abbina perfettamente con tende di velluto a coste beige. Inoltre, considerare variare i soggetti: perché non fare velluto e velluto a coste per coesistere per un interno ultra-accogliente?

Quali sono i colori di tendenza per il velluto a coste in casa?

Per un interno al passo con i tempi fare affidamento su colori di tendenza: