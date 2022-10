Tendenza decorativa: luci in rattan

Probabilmente hai notato che la tendenza della decorazione è per le lampade in rattan. Loro sono ovunque! Questo perché con le loro diverse forme e dimensioni, si fondono così bene con una miriade di stili. Vuoi farli entrare in casa tua? Facciamo luce su questa tendenza che è tutt’altro che esaurita.

Anche se da qualche anno abbonda di decorazioni, il rattan non è un materiale nuovo. È stato trovato per secoli, soprattutto nei mobili da esterno, nelle poltrone e nei cesti. Più recente è la sua trasposizione negli apparecchi di illuminazione e più precisamente nelle sospensioni. Ma cos’è in realtà il rattan?

Spesso confuso con vimini e bambù, il rattan è una pianta della famiglia delle palme che proviene principalmente dall’Asia. La sua caratteristica principale? La sua grande malleabilità che gli permette di assumere forme curve. Ci piace anche per la sua solidità, la sua grande resistenza agli sbalzi di temperatura e, naturalmente, per il suo aspetto calmante! Si trova in colore naturale, ma anche dipinto in nero o bianco, il che lo rende il candidato ideale per una vasta gamma di decori.

Con quale stile disporre le luci in rattan?

Grazie alla loro fibra naturale e al desiderio di allontanarsi da tutto, le lampade in rattan si armonizzano con molti stili di arredamento. Ecco i nostri migliori “match”!

“Boho”

Lo stile bohémien molto trendy è probabilmente la prima cosa che viene in mente quando pensiamo alle luci in rattan. È praticamente inseparabile da questo stile, che è un connubio tra nuovo, usato e riciclato. Poiché il “boho” si basa sull’illuminazione progettata con materiali naturali, le lampade a sospensione in rattan si trovano spesso al centro di queste decorazioni. La corrente bohémien vuole anche ispirare un’atmosfera leggera e rilassante con colori tenui. Saranno quindi scelti il ​​più possibile nei loro colori naturali. Le luci in rattan portano anche un tocco esotico, che è alla base dello stile “boho”.

“Agriturismo”

La “casa colonica”, che trae ispirazione dai casali rustici, è un altro stile in cui l’illuminazione in rattan è l’ideale, poiché i materiali organici hanno la precedenza. Se tendiamo più verso l’elegante “casa colonica”, preferiremo le lampade in rattan bianche o nere che offrono un aspetto totalmente distinto. Il rattan si armonizzerà perfettamente anche con i rivestimenti “shiplap”, che caratterizzano questo stile. Altri elementi inscindibili con i quali formerà un piacevole insieme: le piastrelle in ceramica metro, le madie shaker e il tappeto stampato.

Eclettico

Poiché l’essenza dell’arredamento eclettico è combinare diversi stili nella stessa stanza, le luci in rattan hanno il loro posto. La scommessa? Non sovraccaricare lo spazio facendo emergere la personalità dei suoi residenti. Questo tipo di decorazione, utilizzata principalmente nei soggiorni o nelle aree comuni, viene spesso utilizzata anche per separare le aree all’interno della stessa stanza. Una luce in rattan porterà un’aura di calma e sarà l’ideale in una zona relax. Poiché il concetto di eclettismo si basa sulla giustapposizione di stili, trame e colori contrastanti, la luce in rattan porterà il suo tocco distintivo.

Mare

Lo stile balneare va anche di pari passo con l’illuminazione in rattan poiché i materiali naturali e ariosi sono tutti designati lì. In un ambiente del genere, vogliamo leggerezza e luce, come una giornata al mare. Il blu, il bianco e il legno chiaro hanno tutti il ​​loro posto. Incorporiamo elementi decorativi che evocano la costa, ma facciamo attenzione a non sovraccaricare troppo la stanza.

scandinavo

Sorprendente, questa associazione? Per niente! Le lampade in rattan trovano posto nei decori di ispirazione nordica. Cosa caratterizza lo stile scandinavo? Il fatto che ci concentriamo sull’essenziale, che mettiamo da parte il superfluo e che lo spirito funzionale e durevole degli oggetti abbia la precedenza. Colori neutri, linee pulite e l’evidenziazione di un elemento sono altri elementi principali di questo decoro. Scommetteremo quindi su una semplice lampada in rattan dalle linee pulite e non esiteremo a sceglierla oversize.

I migliori indirizzi per trovare lampade in rattan

Ecco fatto, ti sei innamorato delle luci in rattan e vuoi arredare i tuoi interni con esse? Ecco le nostre scoperte!

Bouclair

Lampada a sospensione in rattan

$ 159,99

Lampada a sospensione in rattan naturale

$ 159,99

Lampada a sospensione in rattan naturale

$ 74,99

Deposito domestico

Lalia Home Lampada a sospensione circolare

$ 153,99

Lalia Home Lampada a sospensione sferica

$ 139,99

Globo elettrico

$ 76,99

Patrizio Morin

Lampada a sospensione globo in rattan

$ 129,99

Lampada a sospensione in rattan naturale

$ 129,99

MUST Compagnia

Lampada a sospensione Palawan

$ 689,99

Petto di lino

Lampada a sospensione in rattan marrone di Luce Lumen

$ 179

Rosa confetto

Lampada a sospensione in rattan Zoe

$ 400

Lampada a sospensione in rattan Bandung

$ 194

Lampada a sospensione Bekasi in rattan

$ 161