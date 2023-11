Tendenza 2023: Questo iconico outfit Mango degli anni ’90 si preannuncia come l’inevitabile del ritorno a scuola!

Le tenute vintage non deludono mai perché possono arricchire il nostro guardaroba per il ritorno a scuola. Restano infatti un valore sicuro perché queste pezze riescono facilmente a fare la differenza.

Sono i piccoli dettagli che rendono i nostri look ultra eleganti, come questa giacca. Quest’ultima proviene direttamente dagli scaffali di Mango!

Questo outfit firmato Mango si impone nel nostro guardaroba per il ritorno a scuola!

La stagione estiva sta per finire e l’autunno sta iniziando ad affacciarsi all’orizzonte. Sarebbe normale quindi che le temperature diminuiscano. L’occasione ideale per tirare fuori i vestiti caldi! E Mango l’ha capito bene perché ha già tutto pianificato!

Se stai cercando un capo meraviglioso per il ritorno a scuola, allora rivolgiti a Mango. Ha appena lanciato un pezzo iconico degli anni ’90 che non è altro che la giacca in tweed. Un must-have del guardaroba che fa parte della collezione da decenni. E oggi, questo outfit fa parte delle collezioni del marchio spagnolo!

Tra gli altri, una giacca Mango di colore beige è riuscita a catturare la nostra attenzione. Un modello che può abbinarsi a diversi tipi di outfit. Inoltre, è disponibile in diversi campioni di colori. Ma oltre alla sua ampia gamma di tonalità, questa è anche una pezzo di qualità.

Creare articoli di qualità è il mantra di Mango! Una vocazione che non ha intenzione di cambiare nel tempo, come dimostra questo outfit. Quest’ultimo ha quattro tasche applicate sul davanti, ognuna decorata con bottoni effetto gioiello. Oltre ad essere un capo di tendenza, questa giacca è anche molto pratica.

Come si indossa questa giacca in tweed beige del marchio spagnolo?

Questa giacca Mango è disponibile dalla taglia XXS alla XXL. Infatti, si adatta a tutti i tipi di morfologia. Puoi quindi variare con tutti i tuoi stili. Se possibile, cerca di indossarla molto stretta per un effetto più aderente.

Il risultato sarà lo stesso se questa giacca Mango è tagliata dritta o ultra-over. Dipende in realtà dai vestiti con cui abbinare questo outfit. Dal momento che si tratta di un capo abbastanza classico, devi abbinarlo a elementi che spezzano lo stile. Ecco perché indossiamo un jean wide leg grezzo con questo capo.

Puoi anche abbinare questa giacca iconica di Mango a una maglietta unita. E come tocco finale, indossala con un paio di sneakers per un look più casual. Ma sarà anche perfetta con pantaloni in pelle, larghi o skinny. Una maglietta tagliata con scarpe Doc Martens con plateau sono anche un’opzione perfetta!

Quindi, questa giacca Mango avrà tutti gli elementi necessari per renderla la più ideale per il ritorno a scuola. Se vuoi integrare ulteriormente il look vintage, abbinalo con una gonna in tweed abbinata. Poi, un paio di calze a coste e mocassini con plateau. In caso contrario, invece di indossare la gonna in tweed, opta per una mini gonna nera con spacco.

Mango: un outfit per tutti i gusti venduto a un prezzo interessante!

Mango cerca sempre di aiutare al meglio i suoi clienti in base al loro gusto vestimentario. Se fai parte delle persone semplici, abbina questa giacca alla gonna in tweed abbinata. Ma se sei più audace, abbinala a una mini gonna nera con spacco. Quest’ultima deve essere completamente metallizzata e argentata per rendere il tuo look più audace. Infine, punta su stivali e una maglietta classica per completare il tuo outfit! Gli articoli del marchio spagnolo non hanno mai deluso gli appassionati in termini di qualità.

E lo stesso vale per i prezzi. Sappi quindi che Mango ha messo in vendita questa giacca in tweed beige a 69,99 euro. È disponibile sul suo sito commerciale e nei suoi negozi. Devi solo fare clic per avere il tuo outfit, ma puoi anche fare acquisti direttamente in negozio. Quindi cos’altro ti impedisce di fare acquisti presso il marchio? Ti consigliamo di andare lì subito prima che diventi un successo!